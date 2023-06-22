Стало известно, как правильно заряжать смартфон, чтобы не повредить батарею

Как правильно заряжать телефон | Фото: pixabay

Если вы правильно заряжаете аккумулятор смартфона, то можете продлить ему жизнь. Стоит только соблюдать несколько правил, чтобы сэкономить ваши ресурсы.

О том, как правильно заряжать телефон, рассказывает "УНИАН".

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Заряжать телефон следует до 80%, а разряжать до 20%. Аккумулятор лучше ставить на зарядку чаще, но на короткое время, это действительно полезно.

Не оставляйте телефон на ночной зарядке. Если у вас нет такой возможности, то следует установить ограничение до 80%. Для этого можно установить приложение Battery Charge Limit.

Не используйте смартфон, пока он заряжается. Многие, ставя на зарядку телефон, продолжают им пользоваться. Этим они больше перегревают батарею и замедляют время зарядки.

Не используйте беспроводные зарядки, поскольку они сильно нагревают телефон, а это плохие последствия для аккумулятора.

Старайтесь избегать перегрева.

"Вместительность батареи в горячем смартфоне будет уменьшаться гораздо быстрее, чем в холодном. Доказано, что батарея при температуре в 55 градусов деградирует практически в 4 раза быстрее, чем при нормальных 25", — отмечают в материале.

Самый главный совет для правильной зарядки смартфона

Следует отказаться от "несертифицированных кабелей Lightning и USB-C, или дешевых китайских аналогов с AliExpress".

Если вы будете пользоваться такими кабелями, можете вообще повредить свой телефон. А вот в дешевых беспроводных зарядках не отводят тепло, поэтому телефон во время зарядки может сильно нагреваться.

"В 2023 году многие производители перестали комплектовать зарядкой даже самые бюджетные смартфоны. Поэтому многие пользователи, чтобы сэкономить, берут зарядку дешевле, даже не подозревая, что она совсем не предназначена для их моделей", — объясняют в сообщении.

Используйте специальную зарядку к вашему девайсу, так вы продлите "жизнь" батареи и обеспечите его нормальную работу.

Качественный кабель не должен быть обязательно дорогим. Самое главное — это подбор зарядки с аналогичными параметрами выходного тока и напряжения, которые размещены на корпусе специального зарядного устройства.

"Эти рекомендации поначалу могут вызвать определенные неудобства в повседневной жизни. Однако, если вы приложите усилия, они со временем превратятся в полезные привычки. Ведь замена телефонной батареи является не только дорогостоящей процедурой, но также может лишить вас гарантии на надлежащую работу телефона в будущем", — заверили в материале.

Напомним, ранее пользователей смартфонов Apple предупредили о новой схеме заражения вирусом. Специалисты рассказали, что технологии беспроводной передачи данных, в частности Apple AirDrop, могут использовать злоумышленники. Из-за этой популярной функции пользователь может получить вредоносные файлы на устройство.