Стало відомо, як правильно заряджати смартфон, щоб не пошкодити батарею

Як правильно заряджати телефон. Фото: pixabay

Якщо ви правильно заряджаєте акумулятор смартфона, то можете продовжити йому життя. Варто лише дотримуватися декількох правил, щоб зекономити ваші ресурси.

Про те, як правильно заряджати телефон, розповідає "УНІАН".

Читайте також:

Як заряджати смартфон для "здоров'я" його батареї

Заряджати телефон варто до 80%, а розряджати до 20%. Акумулятор ліпше ставити на зарядку частіше, але на короткий час, це і справді корисно.

Не залишайте телефон на зарядці на ніч. Якщо у вас немає такої можливості, то варто встановити обмеження до 80%. Для цього можна встановити застосунок Battery Charge Limit.

Не користуйтеся смартфоном, поки він заряджається. Переважна кількість користувачів, коли ставить на зарядку телефон, продовжує ним користуватися. Цим вони ще більше перегрівають батарею та сповільнюють час зарядки.

Не використовуйте бездротові зарядки, адже вони сильно нагрівають телефон, а це погані наслідки для акумулятора.

Намагайтеся уникати перегріву.

"Місткість батареї в гарячому смартфоні буде зменшуватися набагато стрімкіше, ніж в холодному. Доведено, що батарея при температурі в 55 градусів деградує практично в 4 рази швидше, ніж при нормальних 25", — зазначають у матеріалі.

Найголовніша порада для правильної зарядки смартфону

Варто відмовитися від "несертифікованих кабелів Lightning і USB-C, або дешевих китайських аналогів з AliExpress".

Якщо ви будете користуватися такими кабелями, то можете взагалі пошкодити свій телефон. А ось в дешевих бездротових зарядках не відводять тепло, через що телефон під час зарядки може сильно нагріватися.

"У 2023 році багато виробників перестали комплектувати зарядкою навіть найбюджетніші смартфони. Тому, багато користувачів, щоб заощадити, беруть зарядку дешевше, навіть не підозрюючи, що вона зовсім не призначена для їхніх моделей", — пояснюють у повідомленні.

Використовуйте спеціальну зарядку до вашого девайсу, так ви продовжите "життя" батареї та забезпечите його нормальну роботу.

Якісний кабель не має бути обов'язково дорогим. Найголовніше — це підбір зарядки з аналогічними параметрами вихідного струму і напруги, які розміщені на корпусі спеціального зарядного пристрою.

"Ці рекомендації спочатку можуть викликати певні незручності в повсякденному житті. Однак, якщо ви докладете зусиль, вони з часом перетворяться на корисні звички. Адже заміна телефонної батареї є не тільки дорогою процедурою, але також може позбавити вас гарантії на належну роботу телефону в майбутньому", — запевнили у матеріалі.

Нагадаємо, раніше користувачів смартфонів Apple попередили про нову схему зараження вірусом. Спеціалісти розповіли, що технології бездротової передачі даних, зокрема Apple AirDrop, можуть бути використані зловмисниками. Через цю популярну функцію користувач телефону може отримати шкідливі файли на пристрій.