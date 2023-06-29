Что делать, если не работает Google Play: полезные лайфхаки

Приложение Google Play. Фото: Pixabay

Приложение Google Play не защищено от сбоев в работе. Порой вы не можете зайти в свой аккаунт, но есть полезные лайфхаки, которые сэкономят вам время и нервы.

Об этом пишет Лайфхакер.

Читайте также:

Что делать, если не работает Google Play

проверьте, есть ли достаточно места на вашем устройстве. Если память устройства заполнена, Google Play не сможет загрузить или обновить приложения;

убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету. Google Play не будет работать должным образом, если у вас отсутствует стабильное подключение к Интернету;

проверьте, не блокирует ли ваш смартфон приложения. Некоторые устройства имеют функции безопасности, которые могут блокировать или ограничивать доступ приложений;

установите последние обновления для вашей операционной системы. Старая версия ОС может вызывать проблемы совместимости с Google Play;

если вы используете VPN, попробуйте отключить его. Иногда VPN может мешать соединению Google Play с Интернетом;

если все вышеперечисленные шаги не помогли, попробуйте сбросить настройки вашего устройства до заводских. Обратите внимание, что это удалит все данные на вашем устройстве, поэтому перед этим необходимо сделать резервную копию.

Помните, что проблема может быть не только на вашей стороне, но и на стороне Google. Если проблемы продолжаются, возможно, это временная техническая проблема на серверах Google, которая скоро будет исправлена.

Напомним, что Google объявил о введении серии новых возможностей для своего браузера Chrome на платформах iOS и iPadOS, включающих более продвинутую интеграцию с "Картами", "Календарем", "Переводчиком" и "Объективом". Такие услуги станут доступными прямо в браузере, без необходимости переходить в отдельные приложения.