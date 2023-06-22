Google анонсировал новые функции в Chrome для iOS и iPadOS

Браузер Chrome. Фото: росСМИ

Google объявил о введении серии новых возможностей для своего браузера Chrome на платформах iOS и iPadOS, включающих более продвинутую интеграцию с "Картами", "Календарем", "Переводчиком" и "Объективом". Такие услуги станут доступными прямо в браузере, без необходимости переходить в отдельные приложения.

Об этом говорится в релизе компании.

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Новые функции

Просмотр местоположений в "Картах". В обновленной версии Chrome для iOS теперь используются искусственные нейронные сети для определения адресов на интернет-страницах и демонстрации этих мест в компактной версии Google Maps. Это означает, что пользователям не нужно будет переходить из одного приложения в другое, чтобы посмотреть, где находится место, упомянутое на веб-сайте.

Создание событий в "Календаре". Также достаточно нажать и удержать найденную дату на веб-странице, чтобы сразу перейти к интерфейсу "Google Календаря" и создать событие, не открывая приложение.

Перевод текста через "Переводчик". Пользователи могут выделить любой текст на веб-странице, затем долгим нажатием получить его перевод, не выходя из Chrome.

Использование "Объектива" в строке поиска. Это позволит пользователям поиск по изображениям и поиск схожих товаров с помощью камеры. На Android это встроено в системный поиск.

Обновление будет выпускаться в несколько этапов в ближайшие недели. Браузер Chrome для ‌iPhone‌ и ‌iPad‌ доступен для бесплатной загрузки в App Store.

Ранее в этом месяце Google провела значительное обновление встроенного менеджера паролей в Chrome для ПК, Android и iOS, добавив новые функции безопасности и улучшив удобство использования, что делает Chrome Password Manager сравнимым с независимыми менеджерами паролей.

Кроме того, обратите внимание, что Google недавно убрала из магазина Chrome около двадцати вредоносных расширений, которые были установлены 75 миллионов раз. Убедитесь, что они не установлены на вашем устройстве.

Напомним, что исследователи вебтрафика обнародовали список популярнейших браузеров в Украине за май 2023 года. Так, лидер Chrome, второе место в Safari, а самую последнюю строчку занял российский Yandex Browser.

Также мы писали, что компания Google готовит масштабную перестройку своей поисковой системы. В частности, в нее добавят инструменты на базе искусственного интеллекта, а сам сервис станет более персонализированным и человечным. Компания хочет постепенно отказаться от классического списка из 10 ссылок в поисковой выдаче и сделать службу более ориентированной на каждого конкретного человека.