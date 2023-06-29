Що робити, якщо не працює Google Play: корисні лайфхаки

Додаток Google Play. Фото: Pixabay

Програма Google Play не захищена від збоїв у роботі. Часом ви не можете зайти у свій аккаунт, але є корисні лайфхаки, які заощадять вам час та нерви.

Про це пише Лайфхакер.

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перевірте, чи є достатньо місця на вашому пристрої. Якщо пам'ять пристрою заповнена, Google Play не зможе завантажити або оновити програми.

Переконайтеся, що Ваш пристрій під'єднано до Інтернету. Google Play не працюватиме належним чином, якщо у вас немає стабільного підключення до Інтернету;

перевірте, чи не блокує ваш смартфон програми. Деякі пристрої мають функції безпеки, які можуть блокувати або обмежувати доступ додатків;

інсталюйте останні оновлення для вашої операційної системи. Стара версія операційної системи може викликати проблеми сумісності з Google Play;

якщо ви використовуєте VPN, спробуйте вимкнути його. Іноді VPN може заважати підключенню Google Play до Інтернету;

якщо всі вищезгадані кроки не допомогли, спробуйте скинути налаштування пристрою до заводських. Зверніть увагу, що це видаляє всі дані на вашому пристрої, тому перед цим необхідно створити резервну копію.

Пам'ятайте, що проблема може бути не тільки на вашому боці, але й на стороні Google. Якщо проблеми продовжуються, можливо, це тимчасова технічна проблема на серверах Google, яка скоро буде виправлена.

Нагадаємо, що Google оголосив про введення серії нових можливостей для свого браузера Chrome на платформах iOS та iPadOS, що включають більш просунуту інтеграцію з "Картами", "Календарем", "Перекладачем" та "Об'єктивом". Такі послуги стануть доступними безпосередньо в браузері, без необхідності переходити в окремі програми.