Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфхаки arrow Що робити, якщо не працює Google Play: корисні лайфхаки arrow

Що робити, якщо не працює Google Play: корисні лайфхаки

29 червня 2023 13:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Що робити, якщо не працює Google Play: корисні лайфхаки
Додаток Google Play. Фото: Pixabay
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Програма Google Play не захищена від збоїв у роботі. Часом ви не можете зайти у свій аккаунт, але є корисні лайфхаки, які заощадять вам час та нерви.

Про це пише Лайфхакер.

Читайте також:

Що робити, якщо не працює Google Play

  • перевірте, чи є достатньо місця на вашому пристрої. Якщо пам'ять пристрою заповнена, Google Play не зможе завантажити або оновити програми.
  • Переконайтеся, що Ваш пристрій під'єднано до Інтернету. Google Play не працюватиме належним чином, якщо у вас немає стабільного підключення до Інтернету;
  • перевірте, чи не блокує ваш смартфон програми. Деякі пристрої мають функції безпеки, які можуть блокувати або обмежувати доступ додатків;
  • інсталюйте останні оновлення для вашої операційної системи. Стара версія операційної системи може викликати проблеми сумісності з Google Play;
  • якщо ви використовуєте VPN, спробуйте вимкнути його. Іноді VPN може заважати підключенню Google Play до Інтернету;
  • якщо всі вищезгадані кроки не допомогли, спробуйте скинути налаштування пристрою до заводських. Зверніть увагу, що це видаляє всі дані на вашому пристрої, тому перед цим необхідно створити резервну копію.

Пам'ятайте, що проблема може бути не тільки на вашому боці, але й на стороні Google. Якщо проблеми продовжуються, можливо, це тимчасова технічна проблема на серверах Google, яка скоро буде виправлена.

Нагадаємо, що Google оголосив про введення серії нових можливостей для свого браузера Chrome на платформах iOS та iPadOS, що включають більш просунуту інтеграцію з "Картами", "Календарем", "Перекладачем" та "Об'єктивом". Такі послуги стануть доступними безпосередньо в браузері, без необхідності переходити в окремі програми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз