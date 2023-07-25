Советы, о которых вы еще не слышали: четыре способа улучшить память
На сегодняшний день человека окружает множество информации, которую он не может запомнить в полном объеме. Обычно мы запоминаем больше всего то, что нас делало счастливыми или причиняло нам боль.
Иногда мы в самый ответственный момент забываем, что хотели сделать, куда шли и что должны были сказать. Однако это нормально, ведь память всегда можно улучшить.
Редакция Новини.LIVE собрала для вас действенные способы, как улучшить свою память.
Фокусировать свое внимание на важных событиях
Психолог Дэниел Шектер в своей книге "Семь грехов памяти" рассказывает о грехе невнимательности. Это о том, когда человек не обращает внимания на то, куда кладет свои вещи или забывает о визите к врачу, психологу и т.д. Это чаще всего происходит тогда, когда у нас есть много задач, которые нужно решить в один день.
Для того чтобы сосредоточить свое внимание на более важных вещах, стоит попробовать технику: пауза, связь, репетиция. Благодаря ей вы сможете спомнить, например, имя того, с кем недавно познакомились или зачем пришли в магазин. К примеру, вы хотите спрятать деньги, чтобы их отложить и не тратить, однако можете забыть потом, куда их положили, поэтому в таком случае техника будет работать так:
Пауза: лучше остановитесь и подумайте, куда бы вы хотели спрятать деньги.
Связь: запомните, как выглядит то место, где вы их спрячете, сфокусируйтесь на чем-то конкретном, например на горшке или книге, которые будут стоять рядом с вашим местом.
Репетиция: вам нужно представить, как вы берете оттуда деньги. Стоит отойти на несколько шагов и осмотреть это тайное место и представить, где лежат ваши сбережения.
Также в настоящее время есть много технологий, благодаря которым можно запоминать события. Пользуйтесь календарем в смартфоне, заметками, фотографируйте события, тогда так вспомнить что-нибудь будет значительно легче.
Делать обычные события особыми
Нам лучше удается вспоминать события, когда мы очень эмоциональны, а именно, когда присутствуют чувства страха, радости, тревоги или печали. Поэтому мы, например, так хорошо помним наш выпускной, а не какой-то из десятков уроков в школе.
Поэтому, чтобы запоминать, что нужно купить в магазине или где вы положили свои кроссовки, необходимо с чем-то ярким сравнивать эти вещи, чтобы они запомнились.
К примеру, если вы постоянно забываете, где положили свое зарядное устройство к телефону, придумайте себе какое-нибудь слово и произносите его каждый раз перед тем, как положить его куда-нибудь.
После события думайте о том, что хотели бы запомнить
Есть еще один грех, о котором упоминает Дэниел Шектер, — это эфемерность.
Например, вы провели прекрасный вечер со своими друзьями или родными и имеете много фото и видео. Поэтому в конце дня рекомендуем еще раз просмотреть все фотографии, чтобы лучше запомнить те или иные моменты.
Жить активно, чтобы воспоминаний было больше
По словам Шектера, еще одним грехом памяти является блокада, когда вы помните информацию, однако не можете о ней сказать точно. Если вам плохо дается запоминать, например, имена новых для вас людей, то перед визитом на какое-то событие, вы можете посмотреть в соцсетях, кто на нем будет присутствовать, так вам будет гораздо легче вспомнить имя знакомого человека.
Напомним, ранее диетолог Ольга Безуглая рассказала несколько лайфхаков, которые помогут ускорить процесс приготовления пищи, а сэкономленное время посвятить другим делам.