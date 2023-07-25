Советы, о которых вы еще не слышали: четыре способа улучшить память

Лайфхаки для улучшения памяти. Фото: pixabay

На сегодняшний день человека окружает множество информации, которую он не может запомнить в полном объеме. Обычно мы запоминаем больше всего то, что нас делало счастливыми или причиняло нам боль.

Иногда мы в самый ответственный момент забываем, что хотели сделать, куда шли и что должны были сказать. Однако это нормально, ведь память всегда можно улучшить.

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Фокусировать свое внимание на важных событиях

Психолог Дэниел Шектер в своей книге "Семь грехов памяти" рассказывает о грехе невнимательности. Это о том, когда человек не обращает внимания на то, куда кладет свои вещи или забывает о визите к врачу, психологу и т.д. Это чаще всего происходит тогда, когда у нас есть много задач, которые нужно решить в один день.

Для того чтобы сосредоточить свое внимание на более важных вещах, стоит попробовать технику: пауза, связь, репетиция. Благодаря ей вы сможете спомнить, например, имя того, с кем недавно познакомились или зачем пришли в магазин. К примеру, вы хотите спрятать деньги, чтобы их отложить и не тратить, однако можете забыть потом, куда их положили, поэтому в таком случае техника будет работать так:

Пауза: лучше остановитесь и подумайте, куда бы вы хотели спрятать деньги.

Связь: запомните, как выглядит то место, где вы их спрячете, сфокусируйтесь на чем-то конкретном, например на горшке или книге, которые будут стоять рядом с вашим местом.

Репетиция: вам нужно представить, как вы берете оттуда деньги. Стоит отойти на несколько шагов и осмотреть это тайное место и представить, где лежат ваши сбережения.

Фокус на вещах. Иллюстративное фото: pixabay

Также в настоящее время есть много технологий, благодаря которым можно запоминать события. Пользуйтесь календарем в смартфоне, заметками, фотографируйте события, тогда так вспомнить что-нибудь будет значительно легче.

Делать обычные события особыми

Нам лучше удается вспоминать события, когда мы очень эмоциональны, а именно, когда присутствуют чувства страха, радости, тревоги или печали. Поэтому мы, например, так хорошо помним наш выпускной, а не какой-то из десятков уроков в школе.

Поэтому, чтобы запоминать, что нужно купить в магазине или где вы положили свои кроссовки, необходимо с чем-то ярким сравнивать эти вещи, чтобы они запомнились.

Яркость событий. Иллюстративное фото: pixabay

К примеру, если вы постоянно забываете, где положили свое зарядное устройство к телефону, придумайте себе какое-нибудь слово и произносите его каждый раз перед тем, как положить его куда-нибудь.

После события думайте о том, что хотели бы запомнить

Есть еще один грех, о котором упоминает Дэниел Шектер, — это эфемерность.

Например, вы провели прекрасный вечер со своими друзьями или родными и имеете много фото и видео. Поэтому в конце дня рекомендуем еще раз просмотреть все фотографии, чтобы лучше запомнить те или иные моменты.

Вечер с друзьями. Иллюстративное фото: pixabay

Жить активно, чтобы воспоминаний было больше

По словам Шектера, еще одним грехом памяти является блокада, когда вы помните информацию, однако не можете о ней сказать точно. Если вам плохо дается запоминать, например, имена новых для вас людей, то перед визитом на какое-то событие, вы можете посмотреть в соцсетях, кто на нем будет присутствовать, так вам будет гораздо легче вспомнить имя знакомого человека.

Использование соцсетями. Иллюстративное фото: pixabay

Напомним, ранее диетолог Ольга Безуглая рассказала несколько лайфхаков, которые помогут ускорить процесс приготовления пищи, а сэкономленное время посвятить другим делам.