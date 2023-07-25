Поради, про які ви ще не чули: чотири способи покращити пам'ять

Лайфхаки для покращення пам'яті. Фото: pixabay

На сьогодні людину оточує безліч інформації, яку вона не може запам'ятати у повному обсязі. Зазвичай, ми запам'ятовуємо найбільше те, що нас робило щасливими або завдавало нам болю.

Іноді ми у найвідповідальніший момент забуваємо, що хотіли зробити, куди йшли та що повинні були сказати. Проте це нормально, адже пам'ять завжди можна поліпшити.

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Фокусувати свою увагу на важливих подіях

Психолог Деніел Шектер у своїй книзі "Сім гріхів пам'яті" розповідає про гріх неуважності. Це про те, коли людина не звертає увагу на те, куди кладе свої речі або забуває про візит до лікаря, психолога та ін. Це найчастіше стається тоді, коли ми маємо багато завдань, які потрібно вирішити в один день.

Для того, аби зосереджувати свою увагу на більш важливих речах, варто спробувати техніку: пауза, зв'язок, репетиція. Завдяки їй ви зможете згадати, наприклад, ім'я того, з ким нещодавно познайомилися або навіщо прийшли до магазину. До прикладу, ви хочете заховати гроші, аби їх відкласти та не витрачати, проте можете забути потім, куди їх поклали, тому в такому разі техніка працюватиме так:

Пауза: краще зупиніться та подумайте, куди б ви хотіли заховати кошти.

Зв'язок: запам'ятайте, як виглядає те місце, де ви їх заховаєте, сфокусуйтеся на чомусь конкретному, наприклад на вазоні або ж книзі, які будуть стояти поруч з вашим місцем.

Репетиція: вам потрібно уявити, як ви дістаєте звідти гроші. Варто відійти на декілька кроків та оглянути це таємне місце і уявити, де саме лежать ваші заощадження.

Фокус на речах. Ілюстративне фото: pixabay

Також в наш час є багато технологій, завдяки яким можна запам'ятовувати події. Користуйтеся календарем в смартфоні, нотатками, фотографуйте події, тоді так згадати щось буде значно легше.

Робити звичайні події особливими

Нам краще вдається згадувати події, коли ми є дуже емоційними, а саме, коли присутні почуття страху, радості, тривоги чи смутку. Через це ми, наприклад, так добре пам'ятаємо наш випускний, а не якийсь із десятків уроків в школі.

Тому, аби запам'ятовувати, що потрібно купити в магазині або, де ви поклали свої кросівки, необхідно з чимось яскравим порівнювати ці речі, аби вони запам'ятались.

Яскравість подій. Ілюстративне фото: pixabay

До прикладу, якщо ви постійно забуваєте, де поклали свій зарядний пристрій до телефону, вигадайте собі якесь слово і промовляйте його кожного разу перед тим, як покласти її кудись.

Після події думайте про те, що хотіли б запам'ятати

Є ще один гріх, про який згадує Деніел Шектер, — це ефемерність.

Наприклад, ви провели прекрасний вечір зі своїми друзями або рідними та маєте з події багато фото та відео. Тож в кінці дня радимо ще раз переглянути всі світлини, аби краще запам'ятати ті чи інші моменти.

Вечір з друзями. Ілюстративне фото: pixabay

Жити активно, щоб спогадів було більше

За словами Шектера, ще одним гріхом пам'яті є блокада, коли ви наче пам'ятаєте інформацію, проте не можете про її сказати точно. Якщо ж вам погано дається запам'ятовувати, наприклад, імена нових для вас людей, то перед візитом на ту чи іншу подію, ви можете подивитися в соцмережах, хто на ній буде присутній, так вам буде набагато легше пригадати ім'я знайомої людини.

Користування соцмережами. Ілюстративне фото: pixabay

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