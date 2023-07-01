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Як економити час на кухні: лайфхаки від дієтолога

1 липня 2023 09:34
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Прості поради, які зекономлять час
Жінка на кухні. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Витрачати багато часу на приготування їжі іноді просто немає сил. Є декілька лайфхаків, які допоможуть пришвидшити цей процес, а зекономлений час присвятити іншим справам. 

Про це повідомила терапевтка, дієтологиня Ольга Безугла

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"Не хочете витрачати багато часу на приготування їжі? Ділюся з вами корисними лайфхаками, як можна зменшити час перебування на кухні", — сказала лікарка. 

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Приготування їжі. Фото: Freepik

Лайфхак № 1 — електронні девайси для приготування їжі 

"По-перше —  це електронні девайси. Я б дійсно радила придбати мультиварку, яка допоможе зекономити час, пораджу частіше використовувати кухонний комбайн, духовку, пароварку", — додала лікарка. 

мультиварка
Мультиварка для приготування їжы. Фото: Freepik

Ці девайси точно допоможуть зменшити смаження, чим зроблять вашу їжу кориснішою.

"Також хочу наголосити, що корисна їжа не тільки та, яка приготована на пару, це можуть бути страви і тушковані, запечені і навіть гриль страви", — сказала Ольга Безугла. 

Лайфхак № 2 — зменшити обробку продуктів харчування

По-друге — корисна їжа, це цільна їжа, тому коли ми використовуємо різні методи подрібнення, рублення, (наприклад, коли ми робимо фарш), це зменшує нутрієнтну щільність продукту, і зменшує користь продукту.

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Тушкована картопля. Фото: Freepik

Лайфхак № 3 — використання заморожених продуктів 

Використовуйте готові заморожені суміші. Наприклад, можете придбати заморожені овочі. Також можете порізати мʼясо на стейки і заморозити, це також зекономить ваш час у майбутньому.

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Заморожені овочі. Фото: Freepik

Лайфхак № 4 — планування раціону 

Коли ви плануєте свій раціон, коли ви складаєте меню наперед - ви чітко розумієте в який період і що ви споживаєте, і це не вимагає від вас великих витрат по часу.

Раніше ми писали про лайфхаки, які допоможуть довго зберігати зелень у холодильнику.

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