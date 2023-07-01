Прості поради, які зекономлять час

Як економити час на кухні: лайфхаки від дієтолога
Витрачати багато часу на приготування їжі іноді просто немає сил. Є декілька лайфхаків, які допоможуть пришвидшити цей процес, а зекономлений час присвятити іншим справам.
Про це повідомила терапевтка, дієтологиня Ольга Безугла.
"Не хочете витрачати багато часу на приготування їжі? Ділюся з вами корисними лайфхаками, як можна зменшити час перебування на кухні", — сказала лікарка.
Лайфхак № 1 — електронні девайси для приготування їжі
"По-перше — це електронні девайси. Я б дійсно радила придбати мультиварку, яка допоможе зекономити час, пораджу частіше використовувати кухонний комбайн, духовку, пароварку", — додала лікарка.
Ці девайси точно допоможуть зменшити смаження, чим зроблять вашу їжу кориснішою.
"Також хочу наголосити, що корисна їжа не тільки та, яка приготована на пару, це можуть бути страви і тушковані, запечені і навіть гриль страви", — сказала Ольга Безугла.
Лайфхак № 2 — зменшити обробку продуктів харчування
По-друге — корисна їжа, це цільна їжа, тому коли ми використовуємо різні методи подрібнення, рублення, (наприклад, коли ми робимо фарш), це зменшує нутрієнтну щільність продукту, і зменшує користь продукту.
Лайфхак № 3 — використання заморожених продуктів
Використовуйте готові заморожені суміші. Наприклад, можете придбати заморожені овочі. Також можете порізати мʼясо на стейки і заморозити, це також зекономить ваш час у майбутньому.
Лайфхак № 4 — планування раціону
Коли ви плануєте свій раціон, коли ви складаєте меню наперед - ви чітко розумієте в який період і що ви споживаєте, і це не вимагає від вас великих витрат по часу.
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