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Как экономить время на кухне: лайфхаки от диетолога

1 июля 2023 09:34
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Простые советы, которые сэкономят время
Женщина в кухне. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Тратить много времени на приготовление еды иногда просто нет сил. Есть несколько лайфхаков, которые помогут ускорить этот процесс, а сэкономленное время посвятить другим делам.

Об этом сообщила терапевт, диетолог Ольга Безугла.

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"Не хотите тратить много времени на приготовление пищи? Делюсь с вами полезными лайфхаками, как можно уменьшить время пребывания на кухне", — сказала врач.

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Приготовление еды. Фото: Freepik

Лайфхак № 1 – электронные девайсы для приготовления пищи.

"Во-первых  это электронные девайсы. Я бы действительно советовала приобрести мультиварку, которая поможет сэкономить время, посоветую чаще использовать кухонный комбайн, духовку, пароварку", — добавила врач.

мультиварка
Мультиварка для приготовления пищи. Фото: Freepik

Эти девайсы точно помогут уменьшить жарку, чем сделают вашу еду полезнее.

"Также хочу подчеркнуть, что полезная еда не только та, которая приготовлена на пару, это могут быть блюда и тушеные, запеченные и даже гриль блюда", — сказала Ольга Безуглая.

Лайфхак № 2 — уменьшить обработку продуктов питания

Во-вторых – полезная пища, это цельная пища, поэтому когда мы используем различные методы измельчения, рубки, (например, когда мы делаем фарш), это уменьшает нутриентную плотность продукта и уменьшает пользу продукта.

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Тушеный картофель. Фото: Freepik

Лайфхак № 3 — использование замороженных продуктов

Используйте готовые замороженные консистенции. К примеру, можете приобрести замороженные овощи. Также можете порезать мясо на стейки и заморозить, это также сэкономит ваше время в будущем.

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Замороженные овощи. Фото: Freepik

Лайфхак № 4 — планирование рациона

Когда вы планируете свой рацион, когда вы составляете меню вперед – вы четко понимаете в какой период и что вы потребляете, и это не требует от вас больших затрат по времени.

Раньше мы писали о лайфхаках, которые помогут долго хранить зелень в холодильнике.

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