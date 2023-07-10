Почему течет кондиционер

Пять причин, почему летом из кондиционера капает вода
Несмотря на то, что раз в год нужно проводить плановую диагностику кондиционера и замену фреона, случается так, что кондиционер все равно течет. Во время жары такую поломку хочется устранить как можно быстрее и для этого есть несколько советов.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Что делать, когда вы заметили жидкость под кондиционером
Первое, что вам необходимо сделать, это рассмотреть откуда именно течет вода. Сперва выгляните на улице и посмотрите, капает ли вода с трубки, которая выведена на улицу.
Если на улице вода не капает, а только в комнате, значит в дренажной трубе что-то мешает проходу конденсата. Если вы живете на первом этаже вы можете устранить засор самостоятельно.
Также можно вытащить эту трубку, для этого необходимо нажать под кондиционером, как правило они крепятся в комнате на специальные отверстия.
После этого необходимо взять бутылку с водой и полить на радиатор, но очень аккуратно. Эта вода стекает в ванночку, а потом выводится в трубку на улице. Сначала вода может быть мутной и грязной, но потом пойдет чистая жидкость.
Таким образом вы промоете всю дренажную систему.
Причины, по которым может течь вода из внутреннего блока кондиционера:
- неправильный наклон трубки для дренажа;
- неправильная фиксация внутреннего блока кондиционера;
- отсутствие теплоизоляции фреонопроводов;
- неправильно залитый фреон;
- заломы в трубке хладагента.
Почему в кондиционере образовывается лед
Внутренний блок кондиционера также может течь из-за недостатка фреона. Из-за недостатка фреона испаритель начинает покрываться льдом. Бывает, что кондиционер работает, а из турбины летят мелкие льдинки или капельки воды.
Также внутренний блок может покрываться льдом из-за того, что у кондиционера забились внутренний фильтры. Из-за этого лед начинает таять и стекать мимо специальной емкости.
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