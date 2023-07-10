Почему течет кондиционер

Девушка включает кондиционер. Фото: Freepik

Несмотря на то, что раз в год нужно проводить плановую диагностику кондиционера и замену фреона, случается так, что кондиционер все равно течет. Во время жары такую поломку хочется устранить как можно быстрее и для этого есть несколько советов.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Первое, что вам необходимо сделать, это рассмотреть откуда именно течет вода. Сперва выгляните на улице и посмотрите, капает ли вода с трубки, которая выведена на улицу.

Если на улице вода не капает, а только в комнате, значит в дренажной трубе что-то мешает проходу конденсата. Если вы живете на первом этаже вы можете устранить засор самостоятельно.

Также можно вытащить эту трубку, для этого необходимо нажать под кондиционером, как правило они крепятся в комнате на специальные отверстия.

Пульт от кондиционера. Фото: Freepik

После этого необходимо взять бутылку с водой и полить на радиатор, но очень аккуратно. Эта вода стекает в ванночку, а потом выводится в трубку на улице. Сначала вода может быть мутной и грязной, но потом пойдет чистая жидкость.

Таким образом вы промоете всю дренажную систему.

Девушка в прохладном помещении. Фото: Freepik

Причины, по которым может течь вода из внутреннего блока кондиционера:

неправильный наклон трубки для дренажа;

неправильная фиксация внутреннего блока кондиционера;

отсутствие теплоизоляции фреонопроводов;

неправильно залитый фреон;

заломы в трубке хладагента.

Почему в кондиционере образовывается лед

Внутренний блок кондиционера также может течь из-за недостатка фреона. Из-за недостатка фреона испаритель начинает покрываться льдом. Бывает, что кондиционер работает, а из турбины летят мелкие льдинки или капельки воды.

Также внутренний блок может покрываться льдом из-за того, что у кондиционера забились внутренний фильтры. Из-за этого лед начинает таять и стекать мимо специальной емкости.

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