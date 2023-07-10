Чому тече кондиціонер

Дівчина включає кондиціонер. Фото: Freepik

Незважаючи на те, що раз на рік потрібно проводити планову діагностику кондиціонера та заміну фреону, відбувається так, що кондиціонер все одно тече. Під час спеки таку поломку хочеться усунути якнайшвидше і для цього є кілька порад.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Перше, що вам необхідно зробити, це розглянути, звідки саме тече вода. Спершу гляньте на вулиці і подивіться, чи капає вода з трубки, яка виведена на вулицю.

Якщо на вулиці вода не капає, а тільки в кімнаті, то в дренажній трубі щось заважає проходу конденсату. Якщо ви живете на першому поверсі, ви можете усунути засмічення самостійно.

Також можна витягнути цю трубку, для цього необхідно натиснути під кондиціонером, як правило, вони кріпляться в кімнаті на спеціальні отвори.

Пульт від кондиціонера. Фото: Freepik

Після цього необхідно взяти пляшку з водою та полити на радіатор, але дуже акуратно. Ця вода стікає у ванну, а потім виводиться в трубку на вулиці. Спочатку вода може бути каламутною та брудною, але потім піде чиста рідина.

Таким чином ви промиєте всю дренажну систему.

Дівчина у прохолодному приміщенні. Фото: Freepik

Причини, через які може текти вода з внутрішнього блоку кондиціонера:

неправильний нахил трубки для дренажу;

неправильна фіксація внутрішнього блоку кондиціонера;

відсутність теплоізоляції фреонопроводів;

неправильно залитий фреон;

заломи в трубці холодоагенту.

Чому в кондиціонері утворюється крига

Внутрішній блок кондиціонера також може текти через нестачу фреону. Через нестачу фреону випарник починає покриватися льодом. Буває, що кондиціонер працює, а з турбіни летять дрібні крижинки чи крапельки води.

Також внутрішній блок може покриватися льодом через те, що кондиціонер забилися внутрішній фільтри. Через це лід починає танути і стікати повз спеціальну ємність.

Раніше ми писали про п'ять способів, щоб ваш кондиціонер працював краще.