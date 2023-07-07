Чому кондиціонер погано охолоджує

Дівчина тримає пульт від кондиціонера. Фото: Freepik

Багато людей користуються кондиціонерами і помічають, що згодом вони починають гірше охолоджувати приміщення. Традиційної діагностики мало, також важливо знати про кілька аспектів під час користування.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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1. Необхідно частіше промивати фільтр

Фільтр кондиціонера дуже швидко забивається пилом. Це не дозволяє нормально циркулювати повітрю. Також це збільшує споживання електроенергії, оскільки кондиціонеру потрібно більше часу, щоб охолодити приміщення.

Дівчина сидить у прохолодному приміщенні. Фото: Freepik

Для того, щоб запобігти цій проблемі, достатньо періодично промивати фільтр під проточною водою.

2. Встановлюйте температуру 24 градуси

У спекотну погоду багато користувачів кондиціонерів ставлять відразу 16–18 градусів, сподіваючись, що таким чином приміщення охолоне швидше. Але експерти вважають це помилкою.

Пульт від кондиціонера. Фото: Freepik

Найкомфортніша температура для людини вважається саме 24 градуси. Якщо ви встановлюватимете температуру нижче, кондиціонер періодично вмикатиметься і вимикатиметься, оскільки буде велика різниця з температурою повітря на вулиці. Таким чином, у вас не вийде зберігати стабільну температуру повітря.

3. Запинайте штори та фіранки

Коли в сонячну погоду ваше помешкання наповнюється сонячним світлом, це так чи інакше впливатиме на температуру повітря. Щоб зберегти прохолоду, досить просто запнути штори в сонячну погоду.

Дівчина у прохолодному приміщенні. Фото: Freepik

4. Увімкніть кімнатний вентилятор

Через те, що кондиціонер розташований на тому самому місці — як правило, вони встановлюються в кутку кімнати — відбувається нерівномірний розподіл прохолодного потоку повітря.

Дівчина сидить біля вентилятора. Фото: Freepik

Встановіть вентилятор, який розганятиме прохолодне повітря. Таким чином температура в приміщенні буде зберігатися довше і у вас не буде потреби встановлювати більш прохолодний режим.

5. Щороку викликайте майстра з обслуговування кондиціонера

У кондиціонері завжди має бути необхідний рівень фреону, саме він відповідає за стабільну роботу кондиціонера.

Майстер обслуговування кондиціонерів. Фото: Freepik

Також кондиціонер може пошкоджуватися від погодних умов, наприклад під час сильного граду, або взимку, під час сильних снігопадів. Майстер проведе діагностику і при необхідності підкрутить болти.

Раніше ми писали, на які хвороби можна захворіти від кондиціонера, помилки при використанні.