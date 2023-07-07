Почему кондиционер плохо охлаждает

Пять способов, чтобы ваш кондиционер работал лучше
Многие люди пользуются кондиционерами и замечают, что со временем они начинают хуже охлаждать помещение. Обычной диагностики недостаточно, также важно знать о нескольких нюансах во время пользования.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
1. Необходимо чаще промывать фильтр
Фильтр кондиционера очень быстро забивается пылью. Это не позволяет нормально циркуляровать воздуху. Также это увеличивает потребление электроэнергии, поскольку кондиционеру требуется больше времени для того, чтобы охладить помещение.
Для того чтобы предотвратить эту проблему, достаточно периодически промывать фильтр под проточной водой.
2. Устанавливайте температуру 24 градуса
В жаркую погоду многие пользователи кондиционеров ставят сразу 16-18 градусов в надежде, что таким образом помещение охладится быстрее. Но эксперты считают это ошибкой.
Наиболее комфортной температурой для человека считаются именно 24 градуса. Если вы будете устанавливать температуру ниже, кондиционер будет периодически включаться и выключаться, поскольку будет большая разница с температурой воздуха на улице. Таким образом у вас не получится сохранять стабильную температуру воздуха.
3. Задергивайте шторы и занавески
Когда в солнечную погоду ваше помещение наполняется солнечным светом, это так или иначе будет влиять на температуру воздуха. Для того чтобы сохранить прохладу, достаточно просто задернуть шторы в солнечную погоду.
4. Включайте комнатный вентилятор
Из-за того, что кондиционер находится на одном и том же месте — как правило, они устанавливаются в углу комнаты — происходит неравномерное распределение прохладного потока воздуха.
Установите вентилятор, который будет разгонять прохладный воздух. Таким образом температура в помещении будет сохраняться дольше и у вас не будет надобности устанавливать более прохладный режим.
5. Раз в год вызывайте мастера для обслуживания кондиционера
В кондиционере всегда должен быть необходимый уровень фреона, именно он отвечает за стабильную работу кондиционера.
Также кондиционер может повреждаться от погодных условий, например во время сильного града, или зимой, во время сильных снегопадов. Мастер проведет диагностику и при необходимости подкрутит болты.
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