Почему кондиционер плохо охлаждает

Девушка держит пульт от кондиционера. Фото: Freepik

Многие люди пользуются кондиционерами и замечают, что со временем они начинают хуже охлаждать помещение. Обычной диагностики недостаточно, также важно знать о нескольких нюансах во время пользования.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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1. Необходимо чаще промывать фильтр

Фильтр кондиционера очень быстро забивается пылью. Это не позволяет нормально циркуляровать воздуху. Также это увеличивает потребление электроэнергии, поскольку кондиционеру требуется больше времени для того, чтобы охладить помещение.

Девушка сидит в прохладном помещении. Фото: Freepik

Для того чтобы предотвратить эту проблему, достаточно периодически промывать фильтр под проточной водой.

2. Устанавливайте температуру 24 градуса

В жаркую погоду многие пользователи кондиционеров ставят сразу 16-18 градусов в надежде, что таким образом помещение охладится быстрее. Но эксперты считают это ошибкой.

Пульт от кондиционера. Фото: Freepik

Наиболее комфортной температурой для человека считаются именно 24 градуса. Если вы будете устанавливать температуру ниже, кондиционер будет периодически включаться и выключаться, поскольку будет большая разница с температурой воздуха на улице. Таким образом у вас не получится сохранять стабильную температуру воздуха.

3. Задергивайте шторы и занавески

Когда в солнечную погоду ваше помещение наполняется солнечным светом, это так или иначе будет влиять на температуру воздуха. Для того чтобы сохранить прохладу, достаточно просто задернуть шторы в солнечную погоду.

Девушка в прохладном помещении. Фото: Freepik

4. Включайте комнатный вентилятор

Из-за того, что кондиционер находится на одном и том же месте — как правило, они устанавливаются в углу комнаты — происходит неравномерное распределение прохладного потока воздуха.

Девушка сидит возле вентилятора. Фото: Freepik

Установите вентилятор, который будет разгонять прохладный воздух. Таким образом температура в помещении будет сохраняться дольше и у вас не будет надобности устанавливать более прохладный режим.

5. Раз в год вызывайте мастера для обслуживания кондиционера

В кондиционере всегда должен быть необходимый уровень фреона, именно он отвечает за стабильную работу кондиционера.

Мастер по обслуживанию кондиционеров. Фото: Freepik

Также кондиционер может повреждаться от погодных условий, например во время сильного града, или зимой, во время сильных снегопадов. Мастер проведет диагностику и при необходимости подкрутит болты.

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