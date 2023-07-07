Как правильно хранить черешню

Красная черешня. Фото: Freepik

Поскольку сейчас активный сезон черешни, многие покупают ее в большом количестве. Но часто случается так, что после покупки ягод они начинают быстро портиться. Есть несколько советов, которые помогут сохранить свежесть фруктов.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Ягоды черешни необходимо тщательно промыть, поскольку немытые ягоды могут стать причиной отравления.

Черешня в бумажном пакете. Фото: Pexels

Удобнее всего мыть черешню в дуршлаге, ее следует тщательно промыть под проточной водой. Мыть фрукты лучше всего в прохладной воду, а потом просушить.

Какая черешня портится быстрее

Если во время мытья вы удалили с ягод все плодоножки, то такую черешню необходимо сьесть как можно скорее, поскольку она быстро испортится. А вот черешню с плодоножкой будет храниться намного дольше, если поместить ее в холодильную камеру.

Ягоды черешню. Фото: Pexels

Как хранить черешню

Если сразу после покупки вы не планируете есть черешню, в таком случае ее лучше не мыть. Поместите ее в бумажный пакет, предварительно лучше убрать ягоды на которых нет плодоножек, поскольку с таких ягод будет выделяться сок и портить другие.

Черешня в бумажном пакете. Фото: Freepik

Также лучше всего, если черешня будет храниться в отдельной упаковке. Избегайте соседства черешни с бананами и яблоками, поскольку эти фрукты выделяют этилен, который будет портить ягоды.

При соблюдении этих правил, черешня может храниться в холодильнике 7-10 дней.

Красная черешня. Фото: Pexels

Если вы приобрели очень много черешни, ее можно заморозить, предварительно удалив косточки. Таким образом ягоды будут храниться до зимы.

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