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Лайфхаки, которые помогут черешне храниться дольше

7 июля 2023 17:27
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как правильно хранить черешню
Красная черешня. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Поскольку сейчас активный сезон черешни, многие покупают ее в большом количестве. Но часто случается так, что после покупки ягод они начинают быстро портиться. Есть несколько советов, которые помогут сохранить свежесть фруктов. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Что делать с черешней сразу после покупки 

Ягоды черешни необходимо тщательно промыть, поскольку немытые ягоды могут стать причиной отравления. 

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Черешня в бумажном пакете. Фото: Pexels

Удобнее всего мыть черешню в дуршлаге, ее следует тщательно промыть под проточной водой. Мыть фрукты лучше всего в прохладной воду, а потом просушить. 

Какая черешня портится быстрее 

Если во время мытья вы удалили с ягод все плодоножки, то такую черешню необходимо сьесть как можно скорее, поскольку она быстро испортится. А вот черешню с плодоножкой будет храниться намного дольше, если поместить ее в холодильную камеру. 

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Ягоды черешню. Фото: Pexels

Как хранить черешню 

Если сразу после покупки вы не планируете есть черешню, в таком случае ее лучше не мыть. Поместите ее в бумажный пакет, предварительно лучше убрать ягоды на которых нет плодоножек, поскольку с таких ягод будет выделяться сок и портить другие. 

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Черешня в бумажном пакете. Фото: Freepik

Также лучше всего, если черешня будет храниться в отдельной упаковке. Избегайте соседства черешни с бананами и яблоками, поскольку эти фрукты выделяют этилен, который будет портить ягоды. 

При соблюдении этих правил, черешня может храниться в холодильнике 7-10 дней. 

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Красная черешня. Фото: Pexels

Если вы приобрели очень много черешни, ее можно заморозить, предварительно удалив косточки. Таким образом ягоды будут храниться до зимы. 

Ранее мы писали про лайфхаки, которые помогут долго хранить зелень в холодильнике.

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