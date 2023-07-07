Як правильно зберігати черешню

Лайфхаки, які допоможуть черешні зберігатися довше
Оскільки зараз активний сезон черешні, багато хто купує її у великій кількості. Але часто трапляється так, що після покупки ягід вони починають швидко псуватися. Є кілька порад, які допоможуть зберегти свіжість фруктів.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Що робити з черешнею відразу після покупки
Ягоди черешні необхідно ретельно промити, оскільки немите ягоди можуть стати причиною отруєння.
Найзручніше мити черешню в друшляку, її слід ретельно промити під проточною водою. Мити фрукти найкраще в прохолодній воді, а потім просушити.
Яка черешня псується швидше
Якщо під час миття ви видалили з ягід усі плодоніжки, то таку черешню необхідно з'їсти якнайшвидше, оскільки вона швидко зіпсується. А ось черешню з плодоніжкою зберігатиметься набагато довше, якщо помістити її в холодильну камеру.
Як зберігати черешню
Якщо відразу після покупки ви не плануєте їсти черешню, то її краще не мити. Помістіть її в паперовий пакет, попередньо краще прибрати ягоди на яких немає плодоніжок, оскільки з таких ягід виділятиметься сік і псуватиме інші.
Також найкраще, якщо черешня зберігатиметься в окремій упаковці. Уникайте сусідства черешні з бананами та яблуками, оскільки ці фрукти виділяють етилен, який псуватиме ягоди.
За дотримання цих правил черешня може зберігатися в холодильнику 7-10 днів.
Якщо ви придбали дуже багато черешні, її можна заморозити, попередньо видаливши кісточки. Таким чином ягоди зберігатимуться до зими.
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