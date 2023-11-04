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Кто крайний в очереди - как правильно сказать на украинском

4 ноября 2023 01:58
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Кто крайний в очереди - как правильно сказать на украинском
Люди стоят в длинной очереди. Фото: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

У каждого хоть раз в жизни возникала ситуация, когда нужно было спросить об очереди. Наряду с этим, многие избегают слова "последний" и использует "крайний".

Как употреблять этот термин правильно рассказал известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" .

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Как отмечает языковед, правильный вариант — "Кто последний в очереди".

По его словам, люди пытаются избегать этого слова, поскольку оно несет отрицательный оттенок.

Однако Авраменко уточнил, что избегать все же не стоит, ведь основное значение слова "последний" — заканчивающий ряд предметов, явлений, действий. Зато "крайний" — тот, что с краю.

Раньше мы рассказывали, как правильно сказать по-украински " чемодан" — ответ вас удивит.

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