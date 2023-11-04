Хто крайній у черзі - як правильно сказати українською

Люди стоять у довгій черзі. Фото: УНІАН

У кожного хоч разі у житті виникала ситуація, коли потрібно було запитати про чергу. Поруч з цим, чимало людей уникає слова "останній" і використовує "крайній".

Як вживати цей термін правильно розповів відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Як наголошує мовознавець, правильний варіант — "Хто останній у черзі".

За його словами, люди намагаються уникати цього слова, оскільки вона несе негативний відтінок.

Проте Авраменко уточнив, що уникати все ж не варто, адже основне значення слова "останній" – той, що закінчує ряд предметів, явищ, дій. Натомість "крайній" — той, що скраю.

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