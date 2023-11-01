Як правильно сказати українською "чемодан" — відповідь вас здивує

Жінка з валізою. Фото: Mis.ua

Чимало українців послуговуються у розмові словом "чемодан". Утім, його можна замінити на "валіза".

Про це пише 24 канал.

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Як назвати "чемодан" правильно

Якщо ви, для прикладу, плануєте поїздку, то доречно буде сказати — "спакували валізу".

"Та якщо ж ви скажете, що пакуєте чемодан, теж не помилитесь. Адже це слово є в українській мові і ставити його в один ряд із суржиковими не варто. Воно є синонімом до слова "валіза", — йдеться у повідомленні.

Водночас чемоданом називаємо переносний ящик для дорожніх речей, виготовлений з шкіри, фанери, фібри тощо, що має відкидну кришку, замки, ручку.

При цьому доктор філологічних наук Олександр Пономарів радить надавати перевагу слову "валіза".

Які є синоніми до слова "валіза"

Обидва слова мають доволі цікаві синоніми. Серед них:

саквояж;

чамайдан;

чемодан;

валізка;

коробка.

Нагадаємо, до Дня української писемності та мови Укрпошта ініціює відправлення листівок українською.