Як правильно сказати українською "чемодан" — відповідь вас здивує
Чимало українців послуговуються у розмові словом "чемодан". Утім, його можна замінити на "валіза".
Про це пише 24 канал.
Як назвати "чемодан" правильно
Якщо ви, для прикладу, плануєте поїздку, то доречно буде сказати — "спакували валізу".
"Та якщо ж ви скажете, що пакуєте чемодан, теж не помилитесь. Адже це слово є в українській мові і ставити його в один ряд із суржиковими не варто. Воно є синонімом до слова "валіза", — йдеться у повідомленні.
Водночас чемоданом називаємо переносний ящик для дорожніх речей, виготовлений з шкіри, фанери, фібри тощо, що має відкидну кришку, замки, ручку.
При цьому доктор філологічних наук Олександр Пономарів радить надавати перевагу слову "валіза".
Які є синоніми до слова "валіза"
Обидва слова мають доволі цікаві синоніми. Серед них:
- саквояж;
- чамайдан;
- чемодан;
- валізка;
- коробка.
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