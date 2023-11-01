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Как правильно сказать на украинском "чемодан" — ответ вас удивит

1 ноября 2023 05:48
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Как правильно сказать на украинском "чемодан" — ответ вас удивит
Женщина с чемоданом. Фото: Mis.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Многие украинцы используют в разговоре слово "чемодан ". Впрочем, его можно заменить на "вализа".

Об этом пишет 24 канал.

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Если вы, к примеру, планируете поездку, то уместно будет сказать — "упаковали вализу".

"Да если же вы скажете, что упаковываете чемодан, тоже не ошибетесь. Ведь это слово есть в украинском языке и ставить его в один ряд с суржиковыми не стоит. Оно является синонимом слова "чемодан", — говорится в сообщении.

Одновременно чемоданом называем переносной ящик для дорожных вещей, изготовленный из кожи, фанеры, фибры и т.п., имеющий откидную крышку, замки, ручку.

При этом доктор филологических наук Александр Пономарев советует отдавать предпочтение слову "чемодан".

Какие синонимы к слову "вализа"

Оба слова имеют довольно интересные синонимы. Среди них:

  • саквояж;
  • чемайдан;
  • чемодан;
  • чемодан;
  • коробка.

Напомним, ко Дню украинской письменности и языка Укрпочта инициирует отправку открыток на украинский.

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