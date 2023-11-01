Как правильно сказать на украинском "чемодан" — ответ вас удивит
Многие украинцы используют в разговоре слово "чемодан ". Впрочем, его можно заменить на "вализа".
Об этом пишет 24 канал.
Как назвать "чемодан" правильно
Если вы, к примеру, планируете поездку, то уместно будет сказать — "упаковали вализу".
"Да если же вы скажете, что упаковываете чемодан, тоже не ошибетесь. Ведь это слово есть в украинском языке и ставить его в один ряд с суржиковыми не стоит. Оно является синонимом слова "чемодан", — говорится в сообщении.
Одновременно чемоданом называем переносной ящик для дорожных вещей, изготовленный из кожи, фанеры, фибры и т.п., имеющий откидную крышку, замки, ручку.
При этом доктор филологических наук Александр Пономарев советует отдавать предпочтение слову "чемодан".
Какие синонимы к слову "вализа"
Оба слова имеют довольно интересные синонимы. Среди них:
- саквояж;
- чемайдан;
- чемодан;
- чемодан;
- коробка.
Напомним, ко Дню украинской письменности и языка Укрпочта инициирует отправку открыток на украинский.
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