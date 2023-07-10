Если нет кондиционера: действенные лайфхаки, как комфортно спать в жару

Девушка спит в постели. Фото: freepik.com

Лето было бы еще прекраснее, если бы так обильно не одаривало изнурительной жарой. Если жара мешает вам спать, а кондиционера нет, ловите действенные лайфхаки, точно способствующие хорошему отдыху.

Об этом сообщает NNews.

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Перед тем, как собираетесь ложиться спать, следует открыть дверь своей спальни, чтобы комната проветрилась и охладилась. Циркуляция воздуха не позволит накапливаться поту, а для лучшего результата можно воспользоваться вентилятором.

Также важно не есть ничего тяжелого перед сном, а к ужину выбирать легкую пищу. Так организму не придется усиленно переваривать съеденное и вам будет легче уснуть.

Каким бы странным ни показался следующий лайфхак, он тоже является действенным: подержите простыню в морозилке.

"Также подойдет полотенце, бутылка с водой, а для детей — мягкая игрушка. Суть в том, чтобы охладить место, где вы будете спать. Слегка намочите простыню или пододеяльник, выжмите и ненадолго уберите в морозилку. Ткань должна быть прохладной и немного влажной, но не настолько, чтобы смочить матрас", — рассказали в издании.

Девушка спит в постели. Фото: freepik.com

Также для спокойного сна можно пользоваться холодным душем. Это снизит температуру тела. К тому же так вы смоете накопившиеся за день пот и жир, что позволит коже лучше дышать.

Кроме того, помогут снизить температуру тела и прохладительные напитки со льдом. Однако не следует пить алкоголь и напитки с кофеином — они только помешают вашему сну.

Также можно спать без одежды.

"Так организму будет легче охлаждаться. Если не можете спать без всего, выбирайте вещи из стопроцентного хлопка. Эта ткань позволяет коже дышать и отводит от нее влагу", — отметили в издании.

Напомним, что лето в последнее время удивляет температурными рекордами, которые бьют показатели предыдущих лет. Если жара мешает нормальной жизни и влияет на ваше самочувствие, есть действенные советы, которые улучшат жаркие июльские дни.