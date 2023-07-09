Дієві поради, як легко пережити виснажливу літню спеку

Жінка відпочиває в затінку. Фото: freepik.com

Літо останнім часом дивує температурними рекордами, б'ючи показники попередніх років. Якщо спека заважає нормальному життю та впливає на ваше самопочуття, є дієві поради, що покращать жаркі липневі дні.

Про це повідомляє NNews.

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Одна з перших застережних порад — не пити холодну воду, адже вона швидко випаровується з організму, що тільки збільшує спрагу. Тому варто пити холодний чай чи несолодкий квас.

Можна заварити зеленого чаю, додати до нього трохи меду, лимона, м’яти й кинути льоду. Це не тільки смачно, а корисно. Не варто також захоплюватися солодкою водою, адже тут спрацьовує правило — що більше п'єш, то більше хочеться.

Під час прогулянок не варто робити різких рухів, якщо гуляєте на вулиці. Слід ходити плавно, в затінку, а після кожного походу на вулицю мити стопи в прохолодній воді.

"Там купа біологічно активних точок, це приємно та корисно", — зазначає видання.

Дівчина відпочиває на сходах. Фото: freepik.com

Також можна скористатися мокрою пов'язкою на шию, що має назву "японський кондиціонер".

"Берете білу чисту хустинку, вимочуєте в холодній воді, пов’язуєте на шию. Коли хустинка висихає, намочуємо знову. Ефект настає буквально за кілька хвилин", — йдеться в публікації.

На останок — можна перечекати спеку, вдавшись до сну — і відпочинете, і займете свій час. Однак не можна вживати алкоголь о цій порі.

Нагадаємо, що спекотні літні дні тішать своєю погодою, але варто пам'ятати, що важливо багато пити. Якщо вам набридло пити звичайну воду або солодкі газовані напої, є чудова альтернатива. Власноруч приготовані лимонади добре вгамовуватимуть спрагу і довго зберігатимуться у вашому холодильнику.