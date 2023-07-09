Действенные советы, как легко пережить изнуряющую летнюю жару

Женщина отдыхает в тени. Фото: freepik.com

Лето в последнее время удивляет температурными рекордами, которые бьют показатели предыдущих лет. Если жара мешает нормальной жизни и влияет на ваше самочувствие, есть действенные советы, которые улучшат жаркие июльские дни.

Об этом сообщает NNews.

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Один из первых предостерегающих советов — не пить холодную воду, ведь она быстро улетучивается из организма, что только увеличивает жажду. Поэтому следует пить холодный чай или несладкий квас.

Можно заварить зеленый чай, добавить к нему немного меда, лимона, мяты и бросить льда. Это не только вкусно, но полезно. Не стоит также увлекаться сладкой водой, ведь здесь срабатывает правило — чем больше пьешь, тем больше хочется.

Во время прогулок не стоит совершать резких движений, если гуляете на улице. Следует ходить плавно, в тени, а после каждого похода на улицу мыть стопы в прохладной воде.

"Там куча биологически активных точек, это приятно и полезно", — отмечает издание.

Девушка отдыхает на лестнице. Фото: freepik.com

Также можно воспользоваться мокрой повязкой на шею под названием "японский кондиционер".

"Берете белый чистый платок, вымачиваете в холодной воде, связываете на шею. Когда платок высыхает, намачиваете снова. Эффект наступает буквально через несколько минут", — говорится в публикации.

Напоследок — можно переждать жару, прибегнув ко сну — и отдохнете, и займете свое время. Однако нельзя употреблять алкоголь в это время.

Напомним, что жаркие летние дни радуют своей погодой, но следует помнить, что важно много пить. Если вам надоело пить обычную воду или сладкие газированные напитки, есть отличная альтернатива. Собственноручно приготовленные лимонады будут хорошо утолять жажду и долго сохраняться в вашем холодильнике.