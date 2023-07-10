Якщо немає кондиціонера: дієві лайфхаки, як комфортно спати в спеку

Дівчина спить у ліжку. Фото: freepik.com

Літо було б іще прекраснішим, якби так рясно не обдаровувало виснажливою спекою. Якщо жара заважає вам спати, а кондиціонера немає, ловіть дієві лайфхаки, що точно посприяють гарному відпочинку.

Про це повідомляє NNews.

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Перед тим, як збираєтесь лягати спати, варто відчинити двері своєї спальні, аби кімната провітрилась і охолодилась. Циркуляція повітря не дасть накопичуватися поту, а для кращого результату можна скористатися вентилятором.

Також важливо не їсти нічого важкого перед сном, а на вечерю обирати легку їжу. Так організму не доведеться посилено перетравлювати з’їдене й вам буде легше заснути.

Яким би дивним не здався наступний лайфхак, він теж є дієвим: потримайте простирадло в морозилці.

"Також підійде рушник, пляшка з водою, а для дітей — м’яка іграшка. Суть у тому, щоб охолодити місце, де ви спатимете. Злегка намочіть простирадло або підковдру, вичавіть і ненадовго приберіть в морозилку. Тканина має бути прохолодною та трохи вологою, але не настільки, щоб намочити матрац", — розповіли в виданні.

Дівчина спить у ліжку. Фото: freepik.com

Також для спокійного сну можна скористатися прохолодним душем. Це понизить температуру тіла. До того ж так ви змиєте піт і жир, що накопичилися за день, що дозволить шкірі краще дихати.

Крім того, допоможуть знизити температуру тіла й прохолодні напої з льодом. Однак не слід пити алкоголь та напої з кофеїном — вони лише завадять вашому сну.

Можна також спати без одягу.

"Так організму буде легше охолоджуватись. Якщо не можете спати без усього, вибирайте речі зі стовідсоткової бавовни. Ця тканина дозволяє шкірі дихати та відводить від неї вологу", — зазначили в виданні.

Нагадаємо, що літо останнім часом дивує температурними рекордами, б'ючи показники попередніх років. Якщо спека заважає нормальному життю та впливає на ваше самопочуття, є дієві поради, що покращать жаркі липневі дні.