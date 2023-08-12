Как эффективно почистить стиральную машину – действенный способ

Женщина, которая достает вещи со стиральной машины. Фото: YouTube

После работы каждая стиральная машина нуждается в очистке от различных ароматов и мусора. Поэтому следует знать, как быстро и эффективно можно отмыть стиральную машину, убрав разный ненужный мусор и запах, который остается после стирки одежды.

Новини.LIVE рассказывает, как почистить стиральную машину с помощью одной уловки.

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После каждой стирки внутри стиральной машины остается много разного мусора, а также неприятные ароматы, которые остаются в барабане. Внутри стиральной машины находятся компоненты, которые нельзя достать руками, но их тоже нужно вымыть.

Мы рассказываем об одной хитрости, которой можно использовать для быстрой и эффективной очистки стиральной машины. С помощью этой хитрости стиральная машина будет имет такой же вид, как она имела, как только вы ее приобрели.

Чем можно эффективно почистить стиралку?

Чтобы почистить стиральную машину, нужно взять только две таблетки, предназначенные для посудомоечной машинки.

Очистка стиральной машины таблетками для посудомоечной машины. Фото: скриншот с YouTube

Эти таблетки следует положить в пустую стиральную машину, поставить ее на высокую температуру, выбрать режим отжима и установить дополнительный цикл полоскания.

Очистка стиральной машины таблетками для посудомоечной машины. Фото: скриншот с YouTube

Очистка стиральной машины таблетками для посудомоечной машины. Фото: скриншот с YouTube

После стирки нужно протереть уплотнительную резинку и лоток для порошка. Также после этого следует оставлять двери и лоток для порошка открытыми, чтобы там не развивались бактерии.

Благодаря этому процессу можно убрать все загрязнения внутри стиральной машины, которые хранились там в течение многих лет и портили одежду во время стирки. Специалисты рекомендуют делать это каждые полгода, чтобы сохранить чистоту этого прибора.

С помощью этих таблеток ваша помощница будет оставаться верной вам в течение многих лет и будет безупречно выглядеть не только снаружи, но и внутри.

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