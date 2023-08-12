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Як позбутися сміття та неприємного аромату в пральній машинці: головна хитрість

12 серпня 2023 09:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як ефективно почистити пральну машину – дієвий спосіб
Жінка, яка дістає речі з пральної машини. Фото: YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Після роботи кожна пральна машина потребує очищення від різних ароматів та сміття. Тому варто знати, як швидко та ефективно можна відмити пральну машину, прибравши різне непотрібне сміття та запах, який залишається після прання одягу.

Новини.LIVE розповідає, як почистити пральну машину за допомогою однієї хитрощі.

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Забруднення пральної машини

Після кожного прання всередині пральної машини залишається багато різного сміття, а також неприємні аромати, які залишаються в барабані. Всередині пральної машини знаходяться компоненти, які не можна дістати руками, але їх також потрібно вимити.

Ми розповідаємо про одну хитрість, якою можна скористатися для швидкого та ефективного очищення пральної машини. За допомогою цієї хитрості пральна машина матиме такий вигляд, який вона мала, щойно ви її придбали.

Чим можна ефективно почистити пралку?

Щоб почистити пральну машину, потрібно взяти лише дві таблетки, які призначені для посудомийної машинки.

Очищення пральної машини
Очищення пральної машини таблетками для посудомийної машини. Фото: скриншот з YouTube

Ці таблетки варто покласти у порожню пральну машину, її поставити на високу температуру, обрати режим віджиму та встановити додатковий цикл полоскання.

Очищення пральної машини
Очищення пральної машини таблетками для посудомийної машини. Фото: скриншот з YouTube
Очищення пральної машини
Очищення пральної машини таблетками для посудомийної машини. Фото: скриншот з YouTube

Після прання потрібно протерти ущільнювальну резинку та лоток для порошку. Також після цього варто залишати двері та лоток для порошку відкритими, щоб там не розвивалися бактерії. 

Завдяки цьому процесу можна прибрати всі забруднення всередині пральної машини, які зберігалися там протягом багатьох років та псували одяг під час прання. Фахівці рекомендують робити таке кожні пів року, щоб зберегти чистоту цього приладу. 

За допомогою цих таблеток ваша помічниця залишатиметься вірною вам протягом багатьох років та матиме бездоганний вигляд не тільки зовні, а й всередині. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому на дверцятах пральної машини є опуклість. 

Раніше ми розповідали про те, як руками попрати речі без пральної машини. 

Також ми повідомляли про те, як швидко почистити пральну машину за допомогою підручних засобів.

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