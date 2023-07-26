Як позбутися головного болю без таблеток — поради лікарів

Девушка жалуется на головные боли. Фото: depositphotos.com

Для того чтобы избавиться от головной боли необязательно употреблять лекарства. Можно выйти на свежий воздух, помассировать область лба или съесть что-нибудь горячее.

Новини LIVE собрали самые эффективные способы, чтобы избавиться от головной боли без таблеток.

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Довольно часто головная боль возникает от переутомления, поэтому прежде всего следует соблюдать режим сна и не пренебрегать отдыхом. Однако кроме этого есть еще несколько способов избавиться от головной боли за несколько минут без таблеток:

Массаж (вероятно, это первое, что приходит в голову и это хорошая идея. Легкими круговыми движениями следует массировать область лба, постепенно продвигаясь к затылку, а впоследствии опускаться к шее).

Выйти на свежий воздух (иногда прогулка на свежем воздухе значительно улучшит ваше состояние. Достаточно даже 15 минут).

Съесть что-то горячее или выпить газированной воды (одной из главных причин головной боли является дефицит жидкости и снижение уровня глюкозы в крови, поэтому съесть горячего супа или каши или выпить газированной воды — способ избавиться от боли без таблеток).

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