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Как избавиться от головной боли без таблеток: действенный лайфхак

26 июля 2023 18:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Як позбутися головного болю без таблеток — поради лікарів
Девушка жалуется на головные боли. Фото: depositphotos.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для того чтобы избавиться от головной боли необязательно употреблять лекарства. Можно выйти на свежий воздух, помассировать область лба или съесть что-нибудь горячее.

Новини LIVE собрали самые эффективные способы, чтобы избавиться от головной боли без таблеток.

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Довольно часто головная боль возникает от переутомления, поэтому прежде всего следует соблюдать режим сна и не пренебрегать отдыхом. Однако кроме этого есть еще несколько способов избавиться от головной боли за несколько минут без таблеток:

Массаж (вероятно, это первое, что приходит в голову и это хорошая идея. Легкими круговыми движениями следует массировать область лба, постепенно продвигаясь к затылку, а впоследствии опускаться к шее).

Выйти на свежий воздух (иногда прогулка на свежем воздухе значительно улучшит ваше состояние. Достаточно даже 15 минут).

Съесть что-то горячее или выпить газированной воды (одной из главных причин головной боли является дефицит жидкости и снижение уровня глюкозы в крови, поэтому съесть горячего супа или каши или выпить газированной воды — способ избавиться от боли без таблеток).

Напомним, недавно мы писали топ полезных советов, как летом стирать белые носки, чтобы они сохраняли свою белоснежность.

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