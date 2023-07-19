Як можна відбілити білі шкарпетки в домашніх умовах - лайфхак

Дівчина в білі шкарпетки. Фото: Freepik

Білі шкарпетки чудово доповнюють будь-який образ, вони доречні у вбранні, яке має на увазі цей елемент гардеробу. При цьому у деяких людей виникають труднощі в тому, щоб білі шкарпетки зберігали вигляд нових, навіть після багаторазового носіння.

Редакція Новини.LIVE зібрала для вас найдієвіші лайфхаки.

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У цій добірці лайфхаків не буде замочування шкарпеток в оцті, кип'ятіння їх у воді чи маніпуляцій із мікрохвильовою піччю. Насправді це не лайфхаки, а прості рекомендації, які дійсно допомагатимуть вам зберігати білосніжність шкарпеток, без зайвої метушні.

Білі шкарпетки. Фото: Freepik

Для початку давайте розберемося, які шкарпетки слід вибирати, щоб згодом догляд за ними не викликав труднощів. Ви здивуєтеся, але білість шкарпеток, за допомогою цих порад, можна зберегти на роки.

Які білі шкарпетки вибрати

Найважливіше на що слід звернути увагу — це склад тканини. Віддавайте перевагу бавовняним шкарпеткам, з позначкою 100% бавовна, або хоча б 70-80% бавовни. Шкарпетки з натуральної тканини актуальні як для літа, так і для зими, оскільки натуральна тканина набагато довше зберігає свіжість, а ноги набагато менше потіють.

Дівчина кладе речі в пральну машинку. Фото: Freepik

То чому ж важливо вибирати бавовняні шкарпетки, щоб їх було простіше доглядати? Вся справа в тому, що якщо ви придбаєте білі шкарпетки із синтетичної тканини, ви не зможете їх відбілювати навіть відбілюючими засобами. Синтетична тканина буквально змінює своє забарвлення під час забруднень, тому їх неможливо відбілити.

При цьому шкарпетки з натуральної бавовни відмінно піддаватимуться відбілюванню та пранню на високих температурах.

Як зберегти білість шкарпеток

Для того, щоб ваші шкарпетки завжди залишалися білими, важливо дотримуватися кількох правил при пранні. Білі шкарпетки краще прати тільки з білими речами, в ідеалі білі шкарпетки прати окремо. Навіть одна темна або кольорова річ здатна пофарбувати ваші шкарпетки в інший колір.

Білизна сушиться на вулиці. Фото: Freepik

Наступне важливе правило – білі шкарпетки необхідно прати лише на високих температурах, від 60-90 градусів. Таким чином відмиваються будь-які забруднення, а натуральна тканина зберігає свою білість.

Ще одне правило – використовуйте порошок тільки для прання білої білизни. Це важливо, оскільки інший порошок може також пофарбувати ваші білі шкарпетки.

Раніше ми писали, як врятувати білі рушники влітку та впоратися з неприємним запахом.