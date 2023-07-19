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Как летом стирать белые носки, чтобы они сохраняли свою белоснежность

19 июля 2023 21:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как можно отбелить белые носки в домашних условиях — лайфхак
Девушка в белых носках. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Белые носки прекрасно дополняют любой образ, они уместны в любом наряде, который подразумевает этот элемент гардероба. При этом у некоторых людей возникают трудности с тем, чтобы белые носки сохраняли вид новых, даже после многократного ношения.

Редакция Новини.LIVE собрала для вас самые действенные лайфхаки. 

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В этой подборке лайфхаков не будет замачиваний носков в уксусе, кипячения их в воде или манипуляций с микроволновкой. На самом деле это не лайфхаки, а простые рекомендации, которые действительно будут помогать вам сохранять белоснежность носков, без лишней суеты. 

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Белые носки. Фото: Freepik

Для начала давайте разберемся, какие носки следует выбирать, чтобы в последствии уход за ними не вызывал трудностей. Вы удивитесь, но белоснежность носков, при помощи этих советов, можно сохранить на года. 

Какие белые носки выбрать 

Самое важное на что следует обратить внимание — это состав ткани. Отдавайте предпочтение хлопковым носкам, с пометкой 100% хлопок, или хотя бы 70-80% хлопка. Носки из натуральной ткани актуальны как для лета, так и для зимы, поскольку натуральная ткань намного дольше сохраняет свежесть, а ноги гораздо меньше потеют. 

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Девушка кладет вещи в стиральную машинку. Фото: Freepik

Так почему же важно выбирать хлопковые носки, чтобы за ними было проще ухаживать? Все дело в том, что если вы приобретете белые носки из синтетической ткани, вы не сможете их отбеливать даже отбеливающими средствами. Синтетическая ткань буквально меняет свою окраску время загрязнений, поэтому их будет невозможно отбелить. 

При этом носки натурального хлопка будут отлично поддаваться отбеливанию и стирки на высоких температурах. 

Как сохранить белоснежность носков 

Для того, чтобы ваши носки всегда оставались белыми важно соблюдать несколько правил при стирке. Белые носки лучше всего стирать только с белыми вещами, в идеале белые носки стирать отдельно. Даже одна темная или цветная вещь способна окрасить ваши носки в другой цвет. 

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Белье сушится на улице. Фото: Freepik

Следующее важное правило — белые носки необходимо стирать только на высоких температурах, от 60-90 градусов. Таким образом отстирываются любые загрязнения, а натуральная ткань сохраняет свою белоснежность. 

Еще одно правило — используйте порошок только для стирки белого белья. Это важно, поскольку другой порошок может также окрасить ваши белые носки. 

Ранее мы писали, как спасти белые полотенца летом и справиться с неприятным запахом.

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