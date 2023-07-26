Як позбутися головного болю без таблеток — поради лікарів

Дівчина жаліється на головний біль. Фото: depositphotos.com

Для того, аби позбутися головного болю не обов'язково вживати ліки. Можна вийти на свіже повітря, помасажувати область чола чи з'їсти щось гаряче.

Новини LIVE зібрали самі ефективні способи, аби позбутися головного болю без таблеток.

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Досить часто головний біль виникає від перевтоми, тому перш за все варто дотримуватись режиму сну і не нехтувати відпочинком. Проте крім цього є ще декілька способів як позбутися головного болю за кілька хвилин без таблеток:

Масаж (мабуть, це перше, що спадає на думку і це гарна ідея. Легкими круговими рухами варто масажувати область чола, поступово просуваючись до потилиці, а згодом опускатись до шиї).

Вийти на свіже повітря (іноді прогулянка на свіжому повітрі значно покращить ваш стан. Достатньо навіть 15 хвилин).

З'їсти щось гаряче або випити газованої води (одною із головних причин головного болю є дефіцит рідини і зниження рівня глюкози в крові, тому з'їсти гарячого супу чи каші або ж випити газованої води — спосіб позбутись болю без таблеток).

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