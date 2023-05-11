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Как научиться придумывать новые идеи, даже если вы никогда этого не умели?

11 мая 2023 20:10
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Как научиться создавать новые идеи: дивергентное мышление
Уверены, что творческой личностью нужно родиться? Вы ошибаетесь! Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Если вы думаете, что люди делятся на два типа: творческие и не творческие, то вы ошибаетесь. Ученые уверены, что на самом деле придумывать оригинальные идеи может кто угодно — стоит только научиться дивергентному мышлению. Дивергентное мышление — это тип мышления, который позволяет нам генерировать много разных идей, вариантов или решений проблемы. Это процесс свободного и спонтанного поиска, когда наш разум исследует разные возможности без каких-либо ограничений. А вот конвергентное мышление — это поиск единого правильного ответа на основе логических рассуждений и известной информации.

Хотя дивергентное мышление лучше всего подходит для нестандартных проблем, конвергентное мышление поможет более эффективно выполнять задачи с четкими и определенными условиями. Об этом и о том, как развить конвергентное мышление, пишет Lifehack.

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Как развить дивергентное мышление?

Развить дивергентное мышление помогут упражнения.

1. Совместный рассказ. Следует собрать группу по меньшей мере из трех человек и вместе придумать историю. Каждый по очереди добавляет детали в историю, продолжая сюжет, сочиняя стихотворение или рисуя картину.
2. Журналист. Еще одно упражнение — создание названий и заголовков для происходящих в нашей повседневной жизни событий или придумывание альтернативных названий для известных произведений, таких как книги, фильмы или сказки.
3. Последствия фантастических событий. Здесь мы представляем нереалистичную ситуацию и записываем все возможные последствия. К примеру, что было бы, если бы каждый в мире мог летать? Или если бы количество часов в сутки увеличилось до 18?
4. Свободное письмо. Практика ведения дневника по свободному письму также является эффективным способом развития дивергентного мышления. Попытайтесь просыпаться на час раньше и списывать три страницы блокнота. При этом следует записывать все, что придет в голову. Записывайте идеи, мнения и даже жалобы — что угодно, ведь эта техника не предусматривает никаких ограничений.
5. Мозговой штурм на бумаге. Сосредоточьтесь на конкретной проблеме и записывайте свои мысли на эту тему, пока не исчерпаете все возможные идеи. Затем следует вернуться назад и структурировать идеи.

Правильный образ жизни также может повлиять на нашу способность дивергентно мыслить. Достаточный сон и медитация улучшают плавность и гибкость мышления. Даже одна ночь без сна может снизить нашу способность генерировать новые идеи, тогда как длительное бодрствование может привести к сосредоточенности на старых решениях вместо создания новых.

Выполняя упражнения и соблюдая здоровый образ жизни, вы сможете улучшить свою способность дивергентно мыслить и стать более творческими и инновационными! Кстати, недавно мы писали креативные способы оформления интерьера: о том, какие картины следует повесить в доме, чтобы привлечь удачу.

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