Як навчитися створювати нові ідеї: дивергентне мислення

Впевнені, що творчою особистістю треба народитися? Ви помиляєтеся! Фото: Pexels

Якщо ви вважаєте, що люди діляться на два типи: творчі та не творчі, то ви помиляєтеся. Вчені впевнені, що насправді вигадувати оригінальні ідеї може будь-хто — варто тільки навчитися дивергентному мисленню. Дивергентне мислення — це тип мислення, який дозволяє нам генерувати багато різних ідей, варіантів або рішень проблеми. Це процес вільного та спонтанного пошуку, коли наш розум досліджує різні можливості без будь-яких обмежень. А от конвергентне мислення — це пошук єдиної правильної відповіді на основі логічних міркувань і відомої інформації.

Хоча дивергентне мислення найкраще підходить для нестандартних проблем, конвергентне мислення допоможе ефективніше виконувати завдання із чіткими та визначеними умовами. Про це та про те, як розвинути конвергентне мислення, пише Lifehack.

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Як розвинути дивергентне мислення?

Розвинути дивергентне мислення допоможуть вправи.

1. Спільна розповідь. Слід зібрати група щонайменше з трьох осіб і разом вигадати одну історію. Кожен по черзі додає деталі до історії, продовжуючи сюжет, пишучи вірш або малюючи картину.

2. Журналіст. Ще одна вправа — створення назв і заголовків для подій, які відбуваються в нашому повсякденному житті, або придумування альтернативних назв для відомих творів, як-от книг, фільмів чи казок.

3. Наслідки фантастичних подій. Тут ми уявляємо нереалістичну ситуацію і записуємо всі можливі наслідки. Наприклад, що було б, якби кожен у світі міг літати? Або якби кількість годин у добі збільшилася до 18?

4. Вільне письмо. Практика ведення щоденника з вільного письма також є ефективним способом розвитку дивергентного мислення. Спробуйте прокидатися на годину раніше і списувати три сторінки блокнота. При цьому слід записувати будь-що, що спаде на думку. Записуйте ідеї, думки та навіть скарги – що завгодно, адже ця техніка не передбачає жодних обмежень.

5. Мозковий штурм на папері. Зосередьтеся на конкретній проблемі та записуйте свої думки на цю тему, поки не вичерпаєте всі можливі ідеї. Потім слід буде повернутися назад і структурувати ідеї.

Правильний спосіб життя також може вплинути на нашу здатність дивергентно мислити. Достатній сон і медитація покращують плавність і гнучкість мислення. Одне дослідження показало, що навіть одна ніч без сну може зменшити нашу здатність генерувати нові ідеї, тоді як інше дослідження довело, що тривале неспання може призвести до зосередженості на старих рішеннях замість створення нових.

Виконуючи вправи та дотримуючись здорового способу життя, ви зможете покращити свою здатність дивергентно мислити та стати більш творчими та інноваційними! До речі, нещодавно ми писали креативні способи оформлення інтер’єру: про те, які картини варто повісити в домі, щоб привабити удачу.

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