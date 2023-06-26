Как можно выделить свой загар – лайфхаки для настоящих модниц

Белая одежда, выделяющая загар летом. Фото: Freepik

Многие девушки любят загорать летом, но не всегда удается выделить то, к чему так долго они шли. Поэтому мы объясняем, как можно подчеркнуть свой загар с помощью одежды и что следует выбирать среди оттенков любимых вещей, чтобы продемонстрировать шоколадный цвет кожи.

Новини.LIVE рассказывает, как можно одеждой подчеркнуть свой шоколадный загар.

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Следует понимать, что выделить свой загар можно обычными цветами своей одежды, которая подчеркнет шоколадный тон кожи и поможет выглядеть на все 100%.

Прежде всего, чтобы выделить свой загар, следует выбирать белый цвет своих вещей, который поможет подчеркнуть смуглую кожу. Все люди знают, что черный цвет очень притягивает солнечные лучи к телу, но следует понимать, что при золотистом загаре следует акцентировать свое внимание на одежде черного цвета, который подчеркнет оттенок кожи.

Черная одежда, выделяющая загар. Фото: Freepik

Также можно выбрать сочные неоновые цвета, которые помогут сделать загар более заметным для окружающих.

Неоновая одежда, которая подчеркивает загар летом. Фото: Pinterest

Но следует отметить, что стоит акцентировать свое внимание на том, что нужно знать при выборе идеального наряда. Так, обращать свое внимание на крой наряда, который поможет подчеркнуть загар. Загар можно выделить, показав большую часть тела, благодаря чему образ будет более эффектным.

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