Як можна виділити свою засмагу – лайфхаки для справжніх модниць

Білий одяг, який виділяє засмагу влітку. Фото: Freepik

Багато дівчат люблять засмагати влітку, але не завжди вдається виділити те, до чого так довго вони йшли. Тому ми пояснюємо, як можна підкреслити свою засмагу за допомогою одягу та що слід обирати серед відтінків улюблених речей, аби продемонструвати шоколадний колір шкіри.

Новини.LIVE розповідає, як можна одягом підкреслити свою шоколадну засмагу.

Читайте також:

Який одяг допоможе підкреслити свою засмагу?

Варто розуміти, що виділити свою засмагу можна звичайними кольорами свого одягу, який підкреслить шоколадний тон шкіри та допоможе виглядати на всі 100%.

Перш за все, щоб виділити свою засмагу, варто обирати білосніжний колір своїх речей, який допоможе підкреслити смагляву шкіру. Всі люди знають, що чорний колір дуже притягує сонячні промені до тіла, але варто розуміти, що при золотавій засмазі варто акцентувати свою увагу на одязі чорного кольору, який підкреслить відтінок шкіри.

Чорний одяг, який виділяє засмагу. Фото: Freepik

Також можна обрати соковиті неонові кольори, які допоможуть зробити засмагу більш помітною для оточуючих.

Неоновий одяг, який підкреслює засмагу влітку. Фото: Pinterest

Але варто зазначити, що слід акцентувати свою увагу на те, що потрібно знати при виборі ідеального вбрання. Так, звертати свою увагу на крої вбрання, яке допоможе підкреслити засмагу. Засмагу можна виділити, показавши більшу частину тіла, завдяки чому образ буде ефектнішим.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна вберегти свій макіяж в спеку в літню пору року.

Раніше ми розповідали про те, як можна звичайним купальником приховати недоліки своєї фігури.

Також ми повідомляли про те, на якому боці спати корисніше для здоров’я.