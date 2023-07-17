Мама и ребенок. Фото: Freepik

Популярный медик объяснил, чем отличаются детские лекарственные препараты от взрослых, и что необходимо делать, если вы столкнулись с ситуацией, когда ребенку необходимо дать лишь какую-то часть лекарства, например половину таблетки.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в видео на своем YouTube-канале.

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"Когда возникает мысль дать ребенку лекарство мы сразу же встречаемся с кучей заблуждений и мифов. Например, даже в сказках часто встречается понятие, как дать ребенку горькое лекарство. В 21 веке совершенно не принято давать детям не вкусные лекарства. Также не принято лечить детей уколами", — сказал врач.

Детские лекарства не должны быть горькими

Мировая цивилизованная доказательная медицина считает, что детей лечат либо детскими лекарственными препаратами для приема внутрь, либо внутривенными инъекциями, а единственный укол внутримышечно который возможен, это когда речь идет о вакцинации. Если у вас возникает вопрос, как помочь ребенку выпить таблетку, следует заменить лекарственную форму на более комфортную.

Ребенок пьет молоко. Фото: Freepik

"Хочу обратить ваше внимание на очень интересное словосочетание, значение которого не всем понятно — лекарственная форма. Что это вообще такое. Представьте себе, есть фармакологические вещество, и его нужно ввести в организм человека. Лекарственная форма — это придаваемая фармакологическому веществу состояние, которое делает возможным и удобным его введение в организм человека совершенно конкретным путем", — объяснил доктор.

Примеры названий лекарственных форм:

таблетки;

капсулы;

драже;

микроклизма;

назальный спрей;

мазь;

сироп;

свечи.

На сегодня существует абсолютно четкая позиция ВОЗ, которая гласит, что для лечения детей используются только детские лекарственные формы.

Как дать ребенку лекарство если он не хочет

Евгений Комаровский отмечает, что детские лекарственные формы создаются таким образом, чтобы ребенок без проблем мог принять лекарство, как правило оно в виде сладкого сиропа или маленькой капсулы. Если же вы взяли лекарственную форму для взрослого человека и пытаетесь самостоятельно уменьшить дозировку для ребенка — этого делать не стоит. Таблетки для детей не должны быть горькими.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Врачи всего мира считают, что мама, которая не имеет медицинского образования, не может правильно разделить таблетку на половину или четвертину и дать ребенку. Вопрос не в том, что таблетку делать не правильно и что она горькая. Вопрос еще и в том, что существуют совершенно четкие и понятные критерии требования к детским лекарственным формам", — сказал Комаровский.

Лечение ребенка. Фото: Freepik

Важные правила для лечения ребенка:

всегда отдавать предпочтение формам для приема внутрь;

всегда рекомендуются именно жидкие лекарственные формы;

лекарственные средства для детей, особенно первых трех лет, не должны по форме напоминать кондитерские изделия;

когда вы даете ребенку лекарство, никогда не говорите, что это "конфетка", чтобы у ребенка не было соблазна самостоятельно съесть это лекарство потом;

когда лекарство выпускается для ребенка младше 1 года, оно выпускается в стирильной упаковке;

в детском лекарственном средстве должны быть как можно меньше дополнительных веществ;

все лекарства, должны иметь предохранители от детей;

к жидким лекарствам должны идти в наборе специальные пипетки или дозаторы.

Комаровский напоминает, что приходя в аптеку, важно всегда уточнять для кого вы приобретаете лекарство.

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