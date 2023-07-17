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Чому дітям не можна давати “по пів таблетки”, — Комаровський

17 липня 2023 10:02
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як допомогти дитині випити таблетку
Мама та дитина. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Популярний медик пояснив, чим відрізняються дитячі лікарські препарати від дорослих, і що необхідно робити, якщо ви зіткнулися із ситуацією, коли дитині необхідно дати лише якусь частину ліків, наприклад, половину таблетки.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у відео на своєму YouTube каналі.

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"Коли виникає думка дати дитині ліки ми відразу ж зустрічаємося з купою помилок і міфів. Наприклад, навіть у казках часто зустрічається поняття, як дати дитині гіркі ліки. У 21 столітті абсолютно не прийнято давати дітям не смачні ліки. Також не прийнято лікувати дітей уколами", — сказав лікар.

Дитячі ліки не повинні бути гіркими

Світова цивілізована доказова медицина вважає, що дітей лікують або дитячими лікарськими препаратами для вживання, або внутрішньовенними ін'єкціями, а єдиний укол внутрішньом'язово який можливий, це коли йдеться про вакцинацію. Якщо у вас виникає питання, як допомогти дитині випити таблетку, слід замінити лікарську форму більш комфортною.

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Дитина п'є молоко. Фото: Freepik

"Хочу звернути вашу увагу на дуже цікаве словосполучення, значення якого не всім зрозуміло — лікарська форма. Що це взагалі таке. Уявіть собі, є фармакологічна речовина, і її потрібно ввести в організм людини. Лікарська форма — це стан, який надає фармакологічній речовині, яка робить можливим і зручним його введення в організм людини є абсолютно конкретним шляхом", — пояснив лікар.

Приклади назв лікарських форм:

  • таблетки;
  • капсули;
  • драже;
  • мікроклізму;
  • назальний спрей;
  • мазь;
  • сироп;
  • свічки.

На сьогоднішній день існує абсолютно чітка позиція ВООЗ, яка свідчить, що для лікування дітей використовуються тільки дитячі лікарські форми.

Як дати дитині ліки якщо вона не хоче

Євген Комаровський зазначає, що дитячі лікарські форми створюються таким чином, щоб дитина без проблем могла прийняти ліки, як правило вони у вигляді солодкого сиропу або маленької капсули. Якщо ж ви взяли лікарську форму для дорослої людини та намагаєтеся самостійно зменшити дозування для дитини — цього робити не варто. Пігулки для дітей не повинні бути гіркими.

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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Лікарі всього світу вважають, що мама, яка не має медичної освіти, не може правильно розділити таблетку на половину чи четвертину і дати дитині. Питання не в тому, що таблетку робити не правильно і що вона гірка. Питання ще й у тому, що існують абсолютно чіткі та зрозумілі критерії вимоги до дитячих лікарських форм", — сказав Комаровський.

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Лікування дитини. Фото: Freepik

Важливі правила лікування дитини:

  • завжди віддавати перевагу формам прийому внутрішньо;
  • завжди рекомендуються саме рідкі лікарські форми;
  • лікарські засоби для дітей, особливо перших трьох років, не повинні формою нагадувати кондитерські вироби;
  • коли ви даєте дитині ліки, ніколи не кажіть, що це "цукерка", щоб у дитини не було спокуси самостійно з'їсти ці ліки потім;
  • коли ліки випускаються для дитини молодше 1 року, вони випускаються в стиральній упаковці;
  • у дитячому лікарському засобі повинні бути якнайменше додаткових речовин;
  • всі ліки повинні мати запобіжники від дітей;
  • до рідких ліків повинні йти у наборі спеціальні піпетки чи дозатори.

Комаровський нагадує, що приходячи в аптеку, важливо завжди уточнювати для кого ви купуєте ліки.

Раніше ми писали, що Комаровський дав 10 порад щодо безпеки їжі влітку.

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