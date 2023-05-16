За что могут оштрафовать в Польше: 5 причин

Следует знать, за что вас могут оштрафовать. Фото: Рxere

Знание законов страны, где ты находишься, может спасти от многих неприятностей. Сегодня расскажем о том, за что можно получить штраф в Польше и что делать, чтобы этого не произошло.

О том, какие штрафы украинцам приходится платить в Польше, написали "NV.ua ".

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Плохой уход за детьми

Польская муниципальная полиция может выписать штраф родителям или опекунам, оставившим ребенка в возрасте до 7 лет без присмотра самого дома. Употреблять алкоголь на глазах у детей тоже нельзя — если соседи заметят подобное и обратятся в полицию, то вам придется заплатить штраф. Также запрещается гулять с ребенком по дороге (даже в безлюдной сельской местности), на велосипедной дорожке или железнодорожном пути. Детям до 10 лет запрещено кататься на скейтбордах, электросамокатах и т.д. по дорогам или велосипедным дорожкам (или просто кататься без присмотра взрослых), а дети от 10 лет должны иметь велосипедную карту или специальные водительские права типа AM, A1, B1 или T, которые можно получить в школе. Если вы нарушите хотя бы одно из этих правил, придется заплатить штраф в размере 200 злотых (1783 грн).

Польша могу быть суровой. Фото: Pxhere

Жестокое обращение с домашними животными

Владельцы собак, порода которых принадлежит к "агрессивным", может быть оштрафован, если выведет любимца гулять без поводка и намордника. Хотя в Польше не запрещено приводить собак на пляж, отдельные гмины устанавливают собственные правила на этот счет, поэтому во многих прибрежных городах действуют специальные запреты на выгул собак на пляжах и дюнах. Нарушение этого правила может привести к штрафу в размере 500 злотых (4457 грн).

Сбор грибов в национальных парках

Хотя сбор грибов в лесах, как правило, не ограничен, в национальных парках действуют другие правила. За сбор грибов в запрещенных местах лесная охрана может вас оштрафовать на 500 злотых (4457 гривен). Чтобы этого не произошло, стоит внимательно читать знаки, находящиеся на входе в природную зону.

Жарка на гриле в запрещенных местах

Запрещается разводить костер и готовить еду в лесистой местности ближе, чем в 100 метрах от границы леса (если нет специально предусмотренного для этого места) и парков (если в конкретном месте это не разрешено). Например, в Кракове есть всего четыре зоны для гриля. Штраф за жарку в неположенных местах может составить 500 злотых (4457 грн).

Неправильное использование балконов

Как правило, список запретов, касающихся балкона, прописывается в договоре объединений жилого дома. Владельца квартиры могут оштрафовать за то, что тот установил на балконе надувной бассейн с водой, положил или развесил на нем тяжелые предметы, выставил на него мусор или выливает жидкость. За подобные нарушения придется заплатить 500 злотых (4457 грн).

Напомним, недавно мы рассказывали о детском хабе в Польше.

Также мы писали о том, что в Польше есть село, все жители которого живут на одной улице.