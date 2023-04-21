Польща та Німеччина розширили список місць на НМТ-2023: деталі

Тимчасові екзаменаційні центри для написання національного мультимедійного тесту. Фото: Запорізька обласна рада

Сьогодні комітет освіти проінформував про нові додаткові місця у містах Польщі та Німеччини для НМТ-2023. Учасники можуть змінити локацію після отримання сертифікату.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Додаткові локації для НМТ-2023

УЦОЯО повідомляв раніше, що перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників НМТ, не є остаточним, адже перемовини тривають.

Зазначається, що партнери у Польщі й Німеччині відгукнулися на прохання випускників та організаторів оцінювання щодо збільшення кількості робочих місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах. Тож з’явилися додаткові місця для складання тестування в містах:

Варшава

Краків

Кельн

Мюнхен

Учасники, які створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася більш зручна локація, — зможуть змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до місцеперебування під час проведення НМТ. Але тільки після отримання сертифіката та до 7 травня 2023 року.

Нагадаємо, що незабаром у Миколаєві запрацюють цифрові навчальні центри для школярів. Вони функціонуватимуть на базі п’яти освітніх закладів.