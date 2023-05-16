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5 речей, за які можуть оштрафувати у Польщі: не робіть цього

16 травня 2023 18:00
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
За що можуть оштрафувати в Польщі: 5 причин
Слід знати, за що вас можуть оштрафувати. Фото: Yavpl
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Знання законів країни, в якій ти перебуваєш, може порятувати від багатьох неприємностей. Сьогодні розповімо про те, за що можна отримати штраф у Польщі й що робити, аби цього не сталося. 

Про те, які штрафи українцям доводиться платити в Польщі, написали "NV.ua". 

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Поганий догляд за дітьми

Польська муніципальна поліція може виписати штраф батькам або опікунам, які залишили дитину віком до 7 років без нагляду саму вдома. Вживати алкоголь на очах у дітей теж не можна — якщо сусіди помітять подібне й звернуться до поліції, то вам доведеться сплатити штраф. Також забороняється гуляти з дитиною по дорозі (навіть у безлюдній сільській місцевості), велосипедній доріжці чи залізничній колії. Дітям до 10 років заборонено кататися на скейтбордах, електросамокатах та інш. на по дорогах чи велосипедних доріжках або без нагляду дорослих, а діти від 10 років повинні мати велосипедну карту чи спеціальні водійські права типу AM, A1, B1 або T, які можна отримати в школі. Якщо ви порушите хоча б одне із цих правил, то доведеться заплатити штраф у розмірі 200 злотих (1783 грн).

місце в Польщі
Польща можу бути суворою. Фото: Pxhere

Жорстоке поводження з домашніми тваринами

Власники собак, порода котрих належить до "агресивних", може бути оштрафований якщо виведе пса гуляти без повідця та намордника. Хоча в Польщі не заборонено приводити собак на пляж, окремі гміни встановлюють власні правила щодо цього, тому в багатьох прибережних містах діють спеціальні заборони на вигул собак на пляжах і дюнах. Порушення цього правила може призвести до штрафу до 500 злотих (4457 грн).

Збір грибів у національних парках

Хоча збір грибів у лісах, як правило, не обмежений, у національних парках діють інші правила. За збір грибів у заборонених місцях лісова охорона може оштрафувати вас на 500 злотих (4457 гривень). Щоб цього не сталося варто уважно читати знаки, що знаходяться на вході у природну зону. 

Смаження на грилі в заборонених місцях

Забороняється розводити багаття та готувати їжу в лісистій місцевості ближче, ніж за 100 метрів від межі лісу (якщо не спеціально передбачене для цього місце) та парків (якщо в конкретному місці це не дозволено). Наприклад, у Кракові є лише чотири зони для гриля. Штраф за смаження в недозволених місцях може становити 500 злотих (4457 грн).

Неправильне використання балконів

Як правило список заборон, які стосуються балкона, прописується у договорі об'єднань житлового будинку.  Власника квартири можуть оштрафувати за те, що той встановив на балконі надувний басейн із водою, поклав чи розвісив на ньому важкі предмети, виставив на нього сміття чи виливає там рідину. За подібні порушення доведеться сплатити 500 злотих (4457 грн).

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про дитячий хаб у Польщі. Також ми писали про те що в Польщі є село, всі жителі якого живуть на одній вулиці.

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