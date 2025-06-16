Как похудела Екатерина Тышкевич - секреты звезды

Украинская актриса Екатерина Тышкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Украинская актриса Екатерина Тышкевич поразила заметно похудевшей фигурой. Звезда сериала "Женский доктор", известная по роли Ольги Ольховской, поделилась своими секретами стройности.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Как худеет Екатерина Тышкевич

Актриса поделилась роскошными кадрами в полупрозрачном платье, которые подчеркнула ее стройные изгибы. Звезда призналась, что ключевую роль в изменении ее тела сыграла отмена антидепрессантов.

Екатерина рассказала, что также уделяет сейчас внимание своему рациону и активности. В частности, актриса придерживается дефицита калорий и тренируется. Норму калорий ей рассчитала специалист, а также звезда нашла тренировки по душе.

Фигура Екатерины Тышкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Секреты похудения Екатерины Тышкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Секреты стройности от Екатерины Тышкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Тышкевич также старается много ходить на беговой дорожке, уделяет время прогулкам и пьет много воды.

"Я пью литр теплой воды утром (не утверждаю, что всем полезно, это индивидуальная рекомендация). В течение дня выпиваю еще около литра, в дни тренировок, пожалуй, больше. Выпивайте утром стакан или два, тоже будет большое дело, если каждый день", — поделилась она.

Напомним, Екатерина Тышкевич отреагировала на то, что в России показали фильм с ней и другими украинскими актерами. Также мы писали о фильмах, которые помогут вам похудеть.