Как похудела Екатерина Тышкевич - секреты звезды

Звезда "Женского доктора" раскрыла секреты своей стройности
Украинская актриса Екатерина Тышкевич поразила заметно похудевшей фигурой. Звезда сериала "Женский доктор", известная по роли Ольги Ольховской, поделилась своими секретами стройности.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Как худеет Екатерина Тышкевич
Актриса поделилась роскошными кадрами в полупрозрачном платье, которые подчеркнула ее стройные изгибы. Звезда призналась, что ключевую роль в изменении ее тела сыграла отмена антидепрессантов.
Екатерина рассказала, что также уделяет сейчас внимание своему рациону и активности. В частности, актриса придерживается дефицита калорий и тренируется. Норму калорий ей рассчитала специалист, а также звезда нашла тренировки по душе.
Тышкевич также старается много ходить на беговой дорожке, уделяет время прогулкам и пьет много воды.
"Я пью литр теплой воды утром (не утверждаю, что всем полезно, это индивидуальная рекомендация). В течение дня выпиваю еще около литра, в дни тренировок, пожалуй, больше. Выпивайте утром стакан или два, тоже будет большое дело, если каждый день", — поделилась она.
Напомним, Екатерина Тышкевич отреагировала на то, что в России показали фильм с ней и другими украинскими актерами. Также мы писали о фильмах, которые помогут вам похудеть.
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