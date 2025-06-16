Як схудла Катерина Тишкевич — секрети зірки

Українська акторка Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Українська акторка Катерина Тишкевич вразила помітно схудлою фігурою. Зірка серіалу "Жіночий лікар", відома за роллю Ольги Ольховської, поділилася своїми секретами стрункості.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка поділилася розкішними кадрами в напівпрозорій сукні, які підкреслила її стрункі вигини. Зірка зізналась, що ключову роль у зміні її тіла відіграла відміна антидепресантів.

Катерина розповіла, що також приділяє нині увагу своєму раціону та активності. Зокрема, акторка дотримується дефіциту калорій та тренується. Норму калорій їй розрахувала фахівець, а також зірка знайшла тренування до душі.

Фігура Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Секрети схуднення Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Секрети стрункості від Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Тишкевич також намагається багато ходити на біговій доріжці, приділяє час прогулянкам та п'є багато води.

"Я п'ю літр теплої води зранку (не стверджую, що всім корисно, це індивідуальна рекомендація). Протягом дня випиваю ще близько літри, у дні тренувань, мабуть, більше. Випивайте зранку склянку чи дві, теж буде велике діло, якщо щодня", — поділилась вона.

Нагадаємо, Катерина Тишкевич відреагувала на те, що в Росії показали фільм із нею та іншими українськими акторами. Також ми писали про фільми, які допоможуть вам схуднути.