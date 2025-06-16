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Головна Кіно Зірка "Жіночого лікаря" розкрила секрети своєї стрункості

Зірка "Жіночого лікаря" розкрила секрети своєї стрункості

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Дата публікації: 16 червня 2025 12:10
Як схудла Катерина Тишкевич — секрети зірки
Українська акторка Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/
Ключові моменти Як худне Катерина Тишкевич

Українська акторка Катерина Тишкевич вразила помітно схудлою фігурою. Зірка серіалу "Жіночий лікар", відома за роллю Ольги Ольховської, поділилася своїми секретами стрункості.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Як худне Катерина Тишкевич

Акторка поділилася розкішними кадрами в напівпрозорій сукні, які підкреслила її стрункі вигини. Зірка зізналась, що ключову роль у зміні її тіла відіграла відміна антидепресантів.

Катерина розповіла, що також приділяє нині увагу своєму раціону та активності. Зокрема, акторка дотримується дефіциту калорій та тренується. Норму калорій їй розрахувала фахівець, а також зірка знайшла тренування до душі.

Зірка "Жіночого лікаря" розкрила секрети своєї стрункості - фото 1
Фігура Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/
Зірка "Жіночого лікаря" розкрила секрети своєї стрункості - фото 2
Секрети схуднення Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/
Зірка "Жіночого лікаря" розкрила секрети своєї стрункості - фото 3
Секрети стрункості від Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Тишкевич також намагається багато ходити на біговій доріжці, приділяє час прогулянкам та п'є багато води.

"Я п'ю літр теплої води зранку (не стверджую, що всім корисно, це індивідуальна рекомендація). Протягом дня випиваю ще близько літри, у дні тренувань, мабуть, більше. Випивайте зранку склянку чи дві, теж буде велике діло, якщо щодня", — поділилась вона.

Нагадаємо, Катерина Тишкевич відреагувала на те, що в Росії показали фільм із нею та іншими українськими акторами. Також ми писали про фільми, які допоможуть вам схуднути.

дієта українські зірки схуднення Катерина Тишкевич Жіночий лікар
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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