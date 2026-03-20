Войны каждого столетия: актер Яровенко о новостях в мире

Войны каждого столетия: актер Яровенко о новостях в мире

Дата публикации 20 марта 2026 14:05
Актер Алексей Яровенко. Фото: пресс-служба

Украинский актер театра и кино Алексей Яровенко рассказал, как реагирует на последние события, которые происходят в мире. Звезда сериала "Крепостная" считает, что 20-е годы каждого столетия - это период войн.

Об этом артист рассказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик на премьере фильма "Бачу тебе".

Читайте также:

Реакция Яровенко на войны в мире

Яровенко рассказал, даже если не хочется читать новости, которые в последнее время происходят в мире и Украине, это невозможно. Об этом пишут в соцсетях и говорят по телевидению.

"Все эти новости, которые происходят в мире, скрыть невозможно. Они из каждого телефона, из каждого телевизора... Мне кажется, что 20-е годы каждого столетия — это период войн. Если посмотреть историю, это было в каждом веке. Нам повезло жить в такое время вот и все. Поэтому сейчас так", — сказал актер.

Отметим, 19 марта в кинотеатре "Оскар" в Киеве состоялась гала-премьера фильма "Бачу тебе" режиссера Юлии Беляк. В ленте главные роли сыграли Ксения Мишина, Алексей Яровенко, Анна Саливанчук и Андрей Фединчик.

Через судьбы своих героев фильм поднимает важные темы психологической адаптации, глубоких внутренних изменений и поиска новой опоры после пережитых травматических событий. Авторы картины создали сильное эмоциональное пространство поддержки, надежды и сопереживания, что делает ее особенно значимой для украинских военных и всех, кто ищет вдохновения в силе восстановления, человечности и несокрушимости.

Лента затрагивает актуальные темы и дарит зрителям совершенно новый эмоциональный опыт, оставляя после себя долгий резонанс.

Отметим, Алексей Яровенко также поделился, как преодолел сложную зиму. Актер прибегал к различным методам, чтобы подготовиться к съемкам в период постоянных отключений света и тепла.

Также актеры фильма "Бачу тебе" рассказали о съемках и своих ощущениях. Процесс происходил в сложных условиях, поскольку рядом раздавались взрывы. Несмотря на это актеры вспоминают этот период как эмоциональный и одновременно теплый.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
