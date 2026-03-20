Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Війни кожного сторіччя: актор Яровенко про новини у світі

Війни кожного сторіччя: актор Яровенко про новини у світі

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 14:05
Актор Олексій Яровенко. Фото: пресслужба

Український актор театру та кіно Олексій Яровенко розповів, як реагує на останні події, які відбуваються в світі. Зірка серіалу "Кріпосна" вважає, що 20-ті роки кожного сторіччя — це період війн. 

Про це артист розповів в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік на прем'єрі фільму "Бачу тебе".

Реакція Яровенко на війни в світі

Яровенко розповів, навіть якщо не хочеться читати новини, які останнім часом відбуваються у світі та Україні, це неможливо. Про це пишуть у соцмережах та говорять по телебаченню. 

"Всі ці новини, які відбуваються в світі, приховати неможливо. Вони з кожного телефона, з кожного телевізора... Мені здається, що 20-ті роки кожного сторіччя — це період війн. Якщо подивитися історію, це було кожного століття. Нам пощастило жити в такий час от і все. Тому зараз так", —  сказав актор. 

Зазначимо, 19 березня у кінотеатрі "Оскар" в Києві відбулася гала-прем'єра фільму "Бачу тебе" режисерки Юлії Бєляк. У стрічці головні ролі зіграли Ксенія Мішина, Олексій Яровенко, Анна Саліванчук та Андрій Федінчик.

Через долі своїх героїв фільм підіймає важливі теми психологічної адаптації, глибоких внутрішніх змін і пошуку нової опори після пережитих травматичних подій. Автори картини створили сильний емоційний простір підтримки, надії та співпереживання, що робить її особливо значущою для українських військових і всіх, хто шукає натхнення у силі відновлення, людяності та незламності.

Стрічка торкається актуальних тем і дарує глядачам абсолютно новий емоційний досвід, залишаючи після себе довгий резонанс.

Зазначимо, Олексій Яровенко також поділився, як подолав складну зиму. Актор вдавався до різних методів, аби підготуватися до зйомок в період постійних відключень світла та тепла.

Також актори фільму "Бачу тебе" розповіли про зйомки та свої відчуття. Процес відбувався у складних умовах, оскільки поруч лунали вибухи. Попри це актори згадують цей період як емоційний і водночас теплий. 

фільм актори новини
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації