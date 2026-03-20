Війни кожного сторіччя: актор Яровенко про новини у світі

Актор Олексій Яровенко. Фото: пресслужба

Український актор театру та кіно Олексій Яровенко розповів, як реагує на останні події, які відбуваються в світі. Зірка серіалу "Кріпосна" вважає, що 20-ті роки кожного сторіччя — це період війн.

Про це артист розповів в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік на прем'єрі фільму "Бачу тебе".

Читайте також:

Реакція Яровенко на війни в світі

Яровенко розповів, навіть якщо не хочеться читати новини, які останнім часом відбуваються у світі та Україні, це неможливо. Про це пишуть у соцмережах та говорять по телебаченню.

"Всі ці новини, які відбуваються в світі, приховати неможливо. Вони з кожного телефона, з кожного телевізора... Мені здається, що 20-ті роки кожного сторіччя — це період війн. Якщо подивитися історію, це було кожного століття. Нам пощастило жити в такий час от і все. Тому зараз так", — сказав актор.

Зазначимо, 19 березня у кінотеатрі "Оскар" в Києві відбулася гала-прем'єра фільму "Бачу тебе" режисерки Юлії Бєляк. У стрічці головні ролі зіграли Ксенія Мішина, Олексій Яровенко, Анна Саліванчук та Андрій Федінчик.

Через долі своїх героїв фільм підіймає важливі теми психологічної адаптації, глибоких внутрішніх змін і пошуку нової опори після пережитих травматичних подій. Автори картини створили сильний емоційний простір підтримки, надії та співпереживання, що робить її особливо значущою для українських військових і всіх, хто шукає натхнення у силі відновлення, людяності та незламності.

Стрічка торкається актуальних тем і дарує глядачам абсолютно новий емоційний досвід, залишаючи після себе довгий резонанс.

Зазначимо, Олексій Яровенко також поділився, як подолав складну зиму. Актор вдавався до різних методів, аби підготуватися до зйомок в період постійних відключень світла та тепла.

Також актори фільму "Бачу тебе" розповіли про зйомки та свої відчуття. Процес відбувався у складних умовах, оскільки поруч лунали вибухи. Попри це актори згадують цей період як емоційний і водночас теплий.