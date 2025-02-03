Анна Ковальх погибла в результате обстрела Полтавы - подробности

Анастасия Кольвах. Фото: facebook.com/anastasiya.kolvakh

В результате российского обстрела Полтавы погибла украинская актриса и волонтер Анастасия Кольвах. Тело девушки нашли среди обломков дома.

О гибели актрисы сообщили в "Театре современного диалога", где она работала.

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Жизнь 30-летней актрисы оборвалась в результате российского удара по многоэтажке в Полтаве 1 февраля 2025 года.

"Российская ракета убила нашу коллегу, актрису, соавтора перфоменсов и постановок. Нашу Настю Кольвах. Мы приносим соболезнования семье Насти, всем знакомым, друзьям, коллегам, которые ее знали. Скорбим вместе с вами. Слова не подбираются. Лети высоко, птичка", — сообщили о гибели Анастасии в театре.

Кроме актерской карьеры Анастасия активно занималась волонтерством и общественной деятельностью. Девушка сотрудничала с благотворительной организацией UAnimals, которая помогает животным. Смерть актрисы стала величзною потерей для украинского культурного сообщества.

У Анастасии остались родные и парень, который несет службу в рядах ВСУ.

Напомним, в результате ракетного удара по жилому дому в городе Полтава 1 февраля 2025 года погибло 14 человек, среди них двое детей.

Ранее стало известно, что ушла из жизни звезда сериала "Игра в кальмара".