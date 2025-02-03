Анна Ковальх загинула внаслідок обстрілу Полтави - подробиці

Анастасія Кольвах. Фото: facebook.com/anastasiya.kolvakh

Внаслідок російського обстрілу Полтави загинула українська акторка та волонтерка Анастасія Кольвах. Тіло дівчини знайшли серед уламків будинку.

Про загибель акторки повідомили у "Театрі сучасного діалогу", де вона працювала.

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Життя 30-річної акторки обірвалося внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Полтаві 1 лютого 2025 року.

"Російська ракета вбила нашу колежанку, акторку, співавторку перфоменсів і постановок. Нашу Настю Кольвах. Ми приносимо співчуття родині Насті, всім знайомим, друзям, колегам, які її знали. Сумуємо разом з вами. Слова не добираються. Лети високо, пташко", — повідомили про загибель Анастасії у театрі.

Окрім акторської кар'єри Анастасія активно за волонтерством та громадською діяльністю. Дівчина співпрацювала із благодійною організацією UAnimals, яка допомагає тваринам. Смерть акторки стала величзною втратою для української культурної спільноти.

У Анастасії залишилися рідні та хлопець, який несе службу в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по житлового будинку у місті Полтава 1 лютого 2025 року загинуло 14 людей, серед них двоє дітей.

Раніше стало відомо, що пішла з життя зірка серіалу "Гра в кальмара".