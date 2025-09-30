Фильм Спичка в стоге сена, посвященный Владимиру Ракову — сюжет и где посмотреть

В Киеве показали фильм, посвященный погибшему пилоту FPV-дронов
В столичном кинотеатре "Жовтень" состоялась премьера документального фильма "Спичка в стоге сена" (Match in a Haystack) — первой ленты студии Dangerous Company, основанной пятикратным лауреатом Emmy Джо Хиллом. Показ прошел в рамках программы "Искусство травмы" Одесского международного кинофестиваля, сразу после громкой мировой премьеры в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.
Фильм "Спичка в стоге сена"
В центре сюжета — ведущая женская труппа современного танца Украины, которая пытается поставить свой первый перформанс после полномасштабного вторжения 2022 года — пластический спектакль "Косачка".
"Спичка в стоге сена" исследует, что происходит с художником, когда война делает его жизненные стремления, казалось бы, бессмысленными. Это глубокое путешествие в поиск смысла, размышления о вине и терапию через искусство. Репетиции во время блэкаутов и воздушных тревог, в свободное от волонтерства время, стали способом собрать себя вместе, когда друзья погибали на фронте", — говорится в сообщении.
Кому посвящен фильм
Фильм посвятили памяти танцовщика и хореографа Владимира Ракова, который служил пилотом FPV-дронов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и погиб 6 января 2025 года возле города Часов Яр. На премьере присутствующие почтили память Владимира минутой молчания.
Кто был на премьере
Среди гостей на премьере был танцовщик, хореограф, основатель коллектива Apache Crew, а ныне военный ВСУ, пилот БПЛА Анатолий Сачивко, который присутствовал на съемках фильма.
Также присутствовали:
- режиссер, пятикратный лауреат Emmy Джо Гилл;
- продюсер Стефани Нолл;
- оператор, продюсер Натаниэль Браун;
- продюсер Джон Уэй;
- главные герои — Юлия Лопата, Гала Пеха, Надин Купец;
- американско-украинская актриса Марина Мазепа;
- музыкант Валерий Харчишин ("Друга Ріка");
- украинский режиссер Антонина Ноябрева;
- художница Елена Придувалова;
- директор Музея Ивана Гончара Петр Гончар;
- основательница и директор издательства "Родовід" Лидия Лихач и другие.
С 26 сентября фильм можно смотреть бесплатно на MEGOGO, а с 3 октября — в подписке.
