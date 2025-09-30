Фильм Спичка в стоге сена, посвященный Владимиру Ракову — сюжет и где посмотреть

Команда, работавшая над созданием фильма. Фото: пресс-служба

В столичном кинотеатре "Жовтень" состоялась премьера документального фильма "Спичка в стоге сена" (Match in a Haystack) — первой ленты студии Dangerous Company, основанной пятикратным лауреатом Emmy Джо Хиллом. Показ прошел в рамках программы "Искусство травмы" Одесского международного кинофестиваля, сразу после громкой мировой премьеры в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.



Фильм "Спичка в стоге сена"

В центре сюжета — ведущая женская труппа современного танца Украины, которая пытается поставить свой первый перформанс после полномасштабного вторжения 2022 года — пластический спектакль "Косачка".

"Спичка в стоге сена" исследует, что происходит с художником, когда война делает его жизненные стремления, казалось бы, бессмысленными. Это глубокое путешествие в поиск смысла, размышления о вине и терапию через искусство. Репетиции во время блэкаутов и воздушных тревог, в свободное от волонтерства время, стали способом собрать себя вместе, когда друзья погибали на фронте", — говорится в сообщении.

Зрители на премьере фильма. Фото: пресс-служба

Кому посвящен фильм

Фильм посвятили памяти танцовщика и хореографа Владимира Ракова, который служил пилотом FPV-дронов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и погиб 6 января 2025 года возле города Часов Яр. На премьере присутствующие почтили память Владимира минутой молчания.

Кто был на премьере

Среди гостей на премьере был танцовщик, хореограф, основатель коллектива Apache Crew, а ныне военный ВСУ, пилот БПЛА Анатолий Сачивко, который присутствовал на съемках фильма.

Люди в столичном кинотеатре "Жовтень". Фото: пресс-служба

Также присутствовали:

режиссер, пятикратный лауреат Emmy Джо Гилл;

Джо Гилл. Фото: прес-служба

продюсер Стефани Нолл;

оператор, продюсер Натаниэль Браун;

продюсер Джон Уэй;

Джон Уэй. Фото: прес-служба

главные герои — Юлия Лопата, Гала Пеха, Надин Купец;

Юлия Лопата, Гала Пеха, Надин Купец. Фото: прес-служба

американско-украинская актриса Марина Мазепа;

музыкант Валерий Харчишин ("Друга Ріка");

Валерий Харчишин. Фото: прес-служба

украинский режиссер Антонина Ноябрева;

художница Елена Придувалова;

директор Музея Ивана Гончара Петр Гончар;

основательница и директор издательства "Родовід" Лидия Лихач и другие.

С 26 сентября фильм можно смотреть бесплатно на MEGOGO, а с 3 октября — в подписке.

Напомним, Одесский кинофестиваль еще продлится до 4 октября. Всего запланирован показ 113 фильмов. Часть средств от продажи билетов уйдет на благотворительность.

Также мы писали, какой фильм будет представлять Украину на премии "Оскар". Он тоже касается российско-украинской войны.