Главная Кино В Киеве показали фильм, посвященный погибшему пилоту FPV-дронов

В Киеве показали фильм, посвященный погибшему пилоту FPV-дронов

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 00:20
Фильм Спичка в стоге сена, посвященный Владимиру Ракову — сюжет и где посмотреть
Команда, работавшая над созданием фильма. Фото: пресс-служба

В столичном кинотеатре "Жовтень" состоялась премьера документального фильма "Спичка в стоге сена" (Match in a Haystack) — первой ленты студии Dangerous Company, основанной пятикратным лауреатом Emmy Джо Хиллом. Показ прошел в рамках программы "Искусство травмы" Одесского международного кинофестиваля, сразу после громкой мировой премьеры в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Об этом сообщает PR-команда фильма.

Читайте также:

Фильм "Спичка в стоге сена"

В центре сюжета — ведущая женская труппа современного танца Украины, которая пытается поставить свой первый перформанс после полномасштабного вторжения 2022 года — пластический спектакль "Косачка".

"Спичка в стоге сена" исследует, что происходит с художником, когда война делает его жизненные стремления, казалось бы, бессмысленными. Это глубокое путешествие в поиск смысла, размышления о вине и терапию через искусство. Репетиции во время блэкаутов и воздушных тревог, в свободное от волонтерства время, стали способом собрать себя вместе, когда друзья погибали на фронте", — говорится в сообщении.

Зрители на премьере фильма. Фото: пресс-служба

Кому посвящен фильм

Фильм посвятили памяти танцовщика и хореографа Владимира Ракова, который служил пилотом FPV-дронов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и погиб 6 января 2025 года возле города Часов Яр. На премьере присутствующие почтили память Владимира минутой молчания.

Кто был на премьере

Среди гостей на премьере был танцовщик, хореограф, основатель коллектива Apache Crew, а ныне военный ВСУ, пилот БПЛА Анатолий Сачивко, который присутствовал на съемках фильма.

Люди в столичном кинотеатре "Жовтень". Фото: пресс-служба

Также присутствовали:

  • режиссер, пятикратный лауреат Emmy Джо Гилл;
Джо Гилл. Фото: прес-служба
  • продюсер Стефани Нолл;
  • оператор, продюсер Натаниэль Браун;
  • продюсер Джон Уэй;
Джон Уэй. Фото: прес-служба
  • главные герои — Юлия Лопата, Гала Пеха, Надин Купец;
Юлия Лопата, Гала Пеха, Надин Купец. Фото: прес-служба
  • американско-украинская актриса Марина Мазепа;
  • музыкант Валерий Харчишин ("Друга Ріка");
Валерий Харчишин. Фото: прес-служба
  • украинский режиссер Антонина Ноябрева;
  • художница Елена Придувалова;
  • директор Музея Ивана Гончара Петр Гончар;
  • основательница и директор издательства "Родовід" Лидия Лихач и другие.

С 26 сентября фильм можно смотреть бесплатно на MEGOGO, а с 3 октября — в подписке.

Напомним, Одесский кинофестиваль еще продлится до 4 октября. Всего запланирован показ 113 фильмов. Часть средств от продажи билетов уйдет на благотворительность.

Также мы писали, какой фильм будет представлять Украину на премии "Оскар". Он тоже касается российско-украинской войны.

Киев Одесса кино сериал военные
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
