Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно У Києві показали фільм, присвячений загиблому пілоту FPV-дронів

У Києві показали фільм, присвячений загиблому пілоту FPV-дронів

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 00:20
Фільм Сірник у копиці сіна, присвячений Володимиру Ракову — сюжет та де подивитися
Команда, яка працювала над створенням фільму. Фото: пресслужба

У столичному кінотеатрі "Жовтень" відбулася прем’єра документального фільму "Сірник у копиці сіна" (Match in a Haystack) — першої стрічки студії Dangerous Company, заснованої п’ятиразовим лауреатом Emmy Джо Гіллом. Показ пройшов у межах програми "Мистецтво травми" Одеського міжнародного кінофестивалю, одразу після гучної світової прем’єри в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні.

Про це повідомляє PR-команда фільму.

Реклама
Читайте також:

Фільм "Сірник у копиці сіна"

У центрі сюжету — провідна жіноча трупа сучасного танцю України, яка намагається поставити свій перший перформанс після повномасштабного вторгнення 2022 року — пластичну виставу "Косачка". 

"Сірник у копиці сіна" досліджує, що відбувається з митцем, коли війна робить його життєві прагнення, здавалося б, безглуздими. Це глибока подорож у пошук сенсу, роздуми про провину й терапію через мистецтво. Репетиції під час блекаутів і повітряних тривог, у вільний від волонтерства час, стали способом зібрати себе докупи, коли друзі гинули на фронті", — йдеться в повідомленні.

Де подивитись Сірник у копиці сіна
Глядачі на прем’єрі фільму. Фото: пресслужба

Кому присвячено фільм

Фільм присвятили пам’яті танцівника і хореографа  Володимира Ракова, який служив пілотом FPV-дронів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила і загинув 6 січня 2025 року біля міста Часів Яр. На прем’єрі присутні вшанували пам’ять Володимира хвилиною мовчання.

Хто був на прем'єрі

Серед гостей на прем’єрі був танцівник, хореограф, засновник колективу Apache Crew, а нині військовий ЗСУ, пілот БПЛА Анатолій Сачівко, який був присутній на зйомках фільму.

фільм
Люди у столичному кінотеатрі "Жовтень". Фото: пресслужба

Також були присутні:

  • режисер, п'ятиразовий лауреат Emmy Джо Гілл;
Коли вийде фільм Сірник у копиці сіна
Джо Гілл. Фото: пресслужба
  • продюсерка Стефані Нолл;
  • оператор, продюсер Натанієль Браун;
  • продюсер Джон Вей;
Про що Сірник у копиці сіна
Джон Вей. Фото: пресслужба
  • головні герої — Юлія Лопата, Гала Пеха, Надін Купець;
Хто в головних ролях Сірник у копиці сіна
Юлія Лопата, Гала Пеха, Надін Купець. Фото: пресслужба
  • американсько-українська акторка Марина Мазепа;
  • музикант Валерій Харчишин ("Друга Ріка");
Хто такий Володимир Раков
Валерій Харчишин. Фото: пресслужба
  • українська режисерка Антоніна Ноябрьова;
  • художниця Олена Придувалова;
  • директор Музею Івана Гончара Петро Гончар;
  • засновниця і директорка видавництва "Родовід" Лідія Лихач та інші.

Із 26 вересня фільм можна переглядати безкоштовно на MEGOGO, а з 3 жовтня — у передплаті.

Нагадаємо, Одеський кінофестиваль ще триватиме до 4 жовтня. Всього заплановано показ 113 фільмів. Частина коштів від продажу квитків піде на благодійність.

Також ми писали, який фільм представлятиме Україну на премії "Оскар". Він теж стосується російсько-української війни.

Київ Одеса фільм серіал військові
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації