Фільм Сірник у копиці сіна, присвячений Володимиру Ракову — сюжет та де подивитися

Команда, яка працювала над створенням фільму. Фото: пресслужба

У столичному кінотеатрі "Жовтень" відбулася прем’єра документального фільму "Сірник у копиці сіна" (Match in a Haystack) — першої стрічки студії Dangerous Company, заснованої п’ятиразовим лауреатом Emmy Джо Гіллом. Показ пройшов у межах програми "Мистецтво травми" Одеського міжнародного кінофестивалю, одразу після гучної світової прем’єри в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні.

Про це повідомляє PR-команда фільму.

Реклама

Читайте також:

Фільм "Сірник у копиці сіна"

У центрі сюжету — провідна жіноча трупа сучасного танцю України, яка намагається поставити свій перший перформанс після повномасштабного вторгнення 2022 року — пластичну виставу "Косачка".

"Сірник у копиці сіна" досліджує, що відбувається з митцем, коли війна робить його життєві прагнення, здавалося б, безглуздими. Це глибока подорож у пошук сенсу, роздуми про провину й терапію через мистецтво. Репетиції під час блекаутів і повітряних тривог, у вільний від волонтерства час, стали способом зібрати себе докупи, коли друзі гинули на фронті", — йдеться в повідомленні.

Глядачі на прем’єрі фільму. Фото: пресслужба

Кому присвячено фільм

Фільм присвятили пам’яті танцівника і хореографа Володимира Ракова, який служив пілотом FPV-дронів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила і загинув 6 січня 2025 року біля міста Часів Яр. На прем’єрі присутні вшанували пам’ять Володимира хвилиною мовчання.

Хто був на прем'єрі

Серед гостей на прем’єрі був танцівник, хореограф, засновник колективу Apache Crew, а нині військовий ЗСУ, пілот БПЛА Анатолій Сачівко, який був присутній на зйомках фільму.

Люди у столичному кінотеатрі "Жовтень". Фото: пресслужба

Також були присутні:

режисер, п'ятиразовий лауреат Emmy Джо Гілл;

Джо Гілл. Фото: пресслужба

продюсерка Стефані Нолл;

оператор, продюсер Натанієль Браун;

продюсер Джон Вей;

Джон Вей. Фото: пресслужба

головні герої — Юлія Лопата, Гала Пеха, Надін Купець;

Юлія Лопата, Гала Пеха, Надін Купець. Фото: пресслужба

американсько-українська акторка Марина Мазепа;

музикант Валерій Харчишин ("Друга Ріка");

Валерій Харчишин. Фото: пресслужба

українська режисерка Антоніна Ноябрьова;

художниця Олена Придувалова;

директор Музею Івана Гончара Петро Гончар;

засновниця і директорка видавництва "Родовід" Лідія Лихач та інші.

Із 26 вересня фільм можна переглядати безкоштовно на MEGOGO, а з 3 жовтня — у передплаті.

Нагадаємо, Одеський кінофестиваль ще триватиме до 4 жовтня. Всього заплановано показ 113 фільмів. Частина коштів від продажу квитків піде на благодійність.

Також ми писали, який фільм представлятиме Україну на премії "Оскар". Він теж стосується російсько-української війни.