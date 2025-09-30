Фільм Сірник у копиці сіна, присвячений Володимиру Ракову — сюжет та де подивитися

У Києві показали фільм, присвячений загиблому пілоту FPV-дронів
У столичному кінотеатрі "Жовтень" відбулася прем’єра документального фільму "Сірник у копиці сіна" (Match in a Haystack) — першої стрічки студії Dangerous Company, заснованої п’ятиразовим лауреатом Emmy Джо Гіллом. Показ пройшов у межах програми "Мистецтво травми" Одеського міжнародного кінофестивалю, одразу після гучної світової прем’єри в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні.
Фільм "Сірник у копиці сіна"
У центрі сюжету — провідна жіноча трупа сучасного танцю України, яка намагається поставити свій перший перформанс після повномасштабного вторгнення 2022 року — пластичну виставу "Косачка".
"Сірник у копиці сіна" досліджує, що відбувається з митцем, коли війна робить його життєві прагнення, здавалося б, безглуздими. Це глибока подорож у пошук сенсу, роздуми про провину й терапію через мистецтво. Репетиції під час блекаутів і повітряних тривог, у вільний від волонтерства час, стали способом зібрати себе докупи, коли друзі гинули на фронті", — йдеться в повідомленні.
Кому присвячено фільм
Фільм присвятили пам’яті танцівника і хореографа Володимира Ракова, який служив пілотом FPV-дронів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила і загинув 6 січня 2025 року біля міста Часів Яр. На прем’єрі присутні вшанували пам’ять Володимира хвилиною мовчання.
Хто був на прем'єрі
Серед гостей на прем’єрі був танцівник, хореограф, засновник колективу Apache Crew, а нині військовий ЗСУ, пілот БПЛА Анатолій Сачівко, який був присутній на зйомках фільму.
Також були присутні:
- режисер, п'ятиразовий лауреат Emmy Джо Гілл;
- продюсерка Стефані Нолл;
- оператор, продюсер Натанієль Браун;
- продюсер Джон Вей;
- головні герої — Юлія Лопата, Гала Пеха, Надін Купець;
- американсько-українська акторка Марина Мазепа;
- музикант Валерій Харчишин ("Друга Ріка");
- українська режисерка Антоніна Ноябрьова;
- художниця Олена Придувалова;
- директор Музею Івана Гончара Петро Гончар;
- засновниця і директорка видавництва "Родовід" Лідія Лихач та інші.
Із 26 вересня фільм можна переглядати безкоштовно на MEGOGO, а з 3 жовтня — у передплаті.
Нагадаємо, Одеський кінофестиваль ще триватиме до 4 жовтня. Всього заплановано показ 113 фільмів. Частина коштів від продажу квитків піде на благодійність.
Також ми писали, який фільм представлятиме Україну на премії "Оскар". Він теж стосується російсько-української війни.
