Стивен Кинг об экранизации "Обезьяны" - одобрил ли писатель

Американский писатель Стивен Кинг. Фото: Facebook/stephenkingwriter

Король ужасов Стивен Кинг прокомментировал экранизацию своего рассказа "Обезьяна" (The Monkey). Прем'єра ленты ожидается уже в феврале.

Об этом он написал в соцсети Threads.

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Известный писатель озвучил свой вердикт относительно будущего фильма ужасов и комедии "Обезьяна". Лента получила его одобрение.

"Вы никогда не видели ничего подобного "Обезьяне". Это просто безумие. Как человек, который время от времени позволял себе заниматься глупостями, я говорю это с восторгом", — написал Кинг.

Стричка рассказывает о братьях-близнецах Хэле и Билле (обоих играет Тео Джеймс), которые в детстве стали свидетелями череды ужасных смертей после того, как нашли на чердаке игрушечную обезьянку своего отца. Попытавшись оставить прошлое позади и разойдясь разными путями, братья снова оказываются в окружении смерти и вынуждены уничтожить игрушечного примата раз и навсегда. В фильме также сыграли Татьяна Маслани и Элайджа Вуд. Премьера запланирована на 20 января.

Внимание! Трейлер содержит сцены 18+

Напомним, ранее писатель заявил, что больше не будет пользоваться соцсетью Илона Маска Х. А также он раскритиковал США за задержку пакета помощи для Украины.