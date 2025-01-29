Стівен Кінг про екранізацію "Мавпи" — чи схвалив письменник

Американський письменник Стівен Кінг. Фото: Facebook/stephenkingwriter

Король жахів Стівен Кінг прокоментував екранізацію свого оповідання "Мавпа" (The Monkey). Прем'єра стрічки очікується вже в лютому.

Про це він написав в соцмережі Threads.

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Відомий письменник озвучив свій вердикт щодо майбутнього фільму жахів і комедії "Мавпа". Стрічка отримала його схвалення.

"Ви ніколи не бачили нічого подібного до "Мавпи". Це просто божевілля. Як людина, яка час від часу дозволяла собі займатися дурницями, я кажу це із захопленням", — написав Кінг.

Стрічка розповідає про братів-близнюків Гела і Білла (обох грає Тео Джеймс), які в дитинстві стали свідками низки жахливих смертей після того, як знайшли на горищі іграшкову мавпочку свого батька. Спробувавши залишити минуле позаду і розійшовшись різними шляхами, брати знову опиняються в оточенні смерті і змушені знищити іграшкового примата раз і назавжди. У фільмі також зіграли Тетяна Маслани та Елайджа Вуд. Прем'єра запланована на 20 січня.

Увага! Трейлер містить сцени 18+

Нагадаємо, раніше письменник заявив, що більше не користуватиметься соцмережею Ілона Маска Х. А також він розкритикував США за затримку пакета допомоги для України.