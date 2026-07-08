После первой серии уже невозможно оторваться: лучшие детективы 2026 года

Фрагменты из сериала "Гарри Голе". Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Микулец Редактор, кинокритик

Если вам кажется, что все детективы уже похожи друг на друга, эти новинки могут приятно удивить. Здесь хватает загадочных преступлений, неожиданных поворотов и героев, за которыми интересно наблюдать до самой последней серии.

Новини.LIVE расскажет о пяти новых проектах, которые точно не дадут заскучать.

"Его и ее"

Это один из самых заметных детективных сериалов 2026 года. Он состоит всего из шести серий, поэтому его легко пересмотреть за несколько вечеров. История сочетает в себе драму, криминал и триллер, а сюжет постоянно заставляет пересматривать собственные догадки. Почти каждый новый эпизод раскрывает детали, которые полностью меняют представление о происходящем.

"Молодой Шерлок"

Знакомый персонаж предстает в совершенно ином образе. Главный герой только начинает свой путь, но уже сталкивается с делом, которое оказывается гораздо опаснее, чем казалось на первый взгляд. Расследование постепенно выводит его на международный заговор, а каждый новый шаг только повышает ставки. Здесь хватает и приключений, и экшена, и классических детективных загадок.

"Гарри Голе"

Известный герой книг снова возвращается на экраны. На этот раз он охотится за серийным убийцей, одновременно пытаясь разобраться в собственной жизни. Расследование заводит детектива туда, где переплетаются преступность, коррупция и личные трагедии. Сериал не раскрывает своих карт заранее, поэтому придется досмотреть его до конца.

"Неидеальные женщины"

Все начинается со смерти женщины, жизнь которой для окружающих казалась безупречной. Но после ее убийства на поверхность выходят ее давние конфликты, скрытые секреты и взаимные претензии. Под подозрением оказываются самые близкие люди, и у каждого из них есть что скрывать. Отдельного внимания заслуживает актерский состав, в который вошли Кэрри Вашингтон, Элизабет Мосс и Кейт Мара.

"Скарпетта"

В центре сюжета — опытная судебно-медицинская экспертка Кей Скарпетта. Она привыкла полагаться только на факты и доказательства, но новое дело заставляет ее усомниться в собственном профессионализме. Убийство странным образом повторяет преступление из ее прошлого, и теперь женщина начинает задавать себе непростые вопросы. Действительно ли много лет назад был осужден виновный? Ответ придется искать вместе с другой главной героиней. Главные роли исполнили Николь Кидман, Джейми Ли Кертис, Боби Каннавале и Саймон Бейкер.

Ранее мы писали о том, что сериал "8 свидетелей" может приятно удивить поклонников детективов. История об исчезновении десятилетней Эммы, очевидцами которого стали 8 человек.

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