Ольга Навроцкая провела литературный бранч, посвященный роману Хорт. Перший Характерник

Украинская писательница Ольга Навроцкая. Фото: Ольга Навроцкая

Украинская писательница и соавтор фэнтези-вселенной "Хроніки Сили" Ольга Навроцкая провела закрытый литературный бранч, посвященный фэнтези-роману "Хорт. Перший Характерник". Она собрала ведущих книжных блогеров.

Известно, что полноценный релиз книги запланирован на 1 сентября 2025 года.

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Роман "Хорт. Перший Характерник"

Этот роман открывает литературную сагу, которая призвана стать фундаментом украинской фэнтези-вселенной "Хроніки Сили", созданной в сотрудничестве с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым.

Ольга Навроцкая на литературном бранче. Фото: Ольга Навроцкая

Во время встречи состоялось открытое обсуждение, во время которого Навроцкая рассказала о закулисных деталях создания мира романа. Речь идет о собственном Месте Силы, наличии любовной линии, фаворитах книги и прочее.

Ольга поделилась, что идея книги возникла еще в 2018 году, но замысел удалось реализовать в 2022 году. Роман "Хорт. Перший Характерник" она написала за несколько месяцев. В нем рассказывается о первом казаке-характернике по имени Хорт. Он является мифическим воином-магом, который объединяет языческих богов и магических существ в борьбе с тьмой, надвигающейся с Северо-Востока.

Ольга Навроцкая на презентации романа. Фото: Ольга Навроцкая

События разворачиваются в 12 аутентичных Местах Силы — от Лысой Горы до Каменного Села. В этом мире древние мифы, реалии современности и магия переплетаются в современном украинском эпосе, где каждый сможет увидеть отражение себя и нашего времени.

История Хорта — это переосмысление современности на языке фэнтези. Там переплетается реальность, легенды о богах Украины, история и фантастические существа. Кроме того, остроумный юмор и распространенные ситуации делают мир близким для читателя.

Украинская писательница и соавтор фэнтези-вселенной "Хроники Силы". Фото: Ольга Навроцкая

В рамках вселенной "Хроніки Сили" также готовятся экранизация романа и комикс, выход которого запланирован на 2026 год. Оба проекта позволят еще глубже погрузиться в магический мир.

Кроме того, Навроцкая сообщила, что уже работает над второй частью истории.

Известно, что роман "Хорт. Перший Характерник" выйдет 1 сентября 2025 года в издательстве КСД. Сейчас можно оформить предзаказ лимитированного тиража с подписями Ольги Навроцкой и Алана Бадоева.

Напомним, Ольга Навроцкая и Алан Бадоев получили поддержку от Украинского культурного фонда на создание фильма по роману "Хорт. Перший Характерник".

Ранее в Киеве состоялось публичное чтение романа "Хорт. Перший Характерник".